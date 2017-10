On pensait que Julien Lavie avait raccroché définitivement les crampons cet été mais l’ouvreur pourrait reprendre du service. Après neuf saisons au Stade Langonnais, le buteur girondin est tenté par un dernier challenge à l’US Marmande. La période des mutations étant terminée, il a cependant besoin de l’aval du club stadiste pour libérer sa licence. Seulement, le président Patrice Audureau, avec qui le courant n’est jamais passé, n’est pas très coopératif.

Ses amis sont à Marmande

L’ouvreur, qui a rendu de fiers services au club langonnais, n’a plus joué depuis plusieurs mois et espère retrouver rapidement le terrain. La saison dernière, il avait connu sept titularisations en Fédérale 1 avant de disparaître lors de la phase retour, à cause de pépins physiques. Buteur hors pair et fin tacticien, le joueur de 32 ans peut apporter son expérience au club marmandais, où il retrouverait ses amis et anciens coéquipiers, Rémy Monpouillan, Adrien Pampouille et Anthony Audignon.