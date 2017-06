Après avoir fait ses premières armes à Salles voici trois saisons alors qu’il n’avait que trente-trois ans, Julien Dourthe est resté dans la foulée une saison sans coacher. La saison écoulée, il a donné un coup de main aux juniors de Cénac-Latresne, un groupe de “jeunes très motivés” selon ses propres termes avec lesquels il a passé une saison riche en termes de relations et de résultats. Le voici donc à la tête désormais des trois-quarts lormontais.

“Julien, tu retrouves la Fédérale 2 en remplacement d’un autre Julien, Méret celui-là.

C’est vrai et le challenge n’en est que plus relevé car s’il n’a fait qu’une saison ici, il a vite trouvé sa place et a fait passer son message à merveille. Après un très beau parcours à Langon, il a pu, avec Vincent Forgues bien sûr, qualifier l’équipe avec un style de jeu attractif. Julien est un garçon très brillant, susceptible de s’intégrer partout. Comme de plus il était très apprécié, le remplacer est compliqué.

“Touches et mêlées ne doivent être que des rampes de lancement”

Quel type de jeu préconises-tu et quelles sont tes inspirations ?

Je suis un adepte du jeu pratiqué par la majorité les équipes de l’hémisphère sud, notamment au niveau de la créativité. Michael Cheika (Australie) et Daniel Hourcade (Argentin) sont de ce point de vue des exemples. Patrice Collazo, chez nous, est un apôtre de cette méthode. Nous sommes ici de manière générale trop marqués par notre culture de la conquête et celle de la mêlée notamment. Lorsque je vois les purges de certains matchs de Top 14 au cours desquels il y a plus de dix minutes de mêlées à rejouer, c’est insupportable. Pour moi, touches et mêlées ne doivent être que des rampes de lancement.

Tu vas donc coacher avec Vincent Forgues. Tu le connaissais ?

On ne se connaissait pas. On apprend petit à petit (rires). Il est le garant du projet de jeu. Je dois m’adapter et trouver ma place mais je ne suis absolument pas inquiet. A priori, chacun a ses prérogatives et il n’y a pas de hiérarchie définie.

“Le besoin de recruter n’est vraiment pas impératif”

Vous aurez un certain nombre des départs, non ?

Très peu en fait. Olivier Rouhet devient manager et David Dénolet nous quitte comme deux ou trois autres joueurs dont Théo Lagrange qui va à Floirac. Adrien Ferrero devient préparateur physique… Et c’est à peu près tout. Cela prouve que les joueurs sont bien à Lormont. Nous faisons en sorte de récupérer deux ou trois joueurs mais il y a un groupe déjà très fourni et notamment beaucoup de jeunes. Il y a aussi de la qualité alors le besoin de recruter n’est vraiment pas impératif.

Vous aurez quoi comme objectif ?

Celui d’aller chercher une qualification et de se faire plaisir avant tout. Nous auront trois semaines de physique en juin avant un mois de coupure. La reprise se fera en août et là, nous entrerons vraiment dans le vif du sujet.