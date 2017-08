Son visage respire la sérénité. Pierre Duprat esquisse un sourire en s’approchant du tatami. Lui habituellement peu enclin à laisser filtrer ses émotions. Même s’il est dispensé ce jour-là d’entraînement du côté de Soustons, dans les Landes, où l’équipe de France a préparé son échéance des championnats du Monde qui se dérouleront à Budapest (du 28 août au 3 septembre), l’international lot-et-garonnais ne met pas de voile sur ses ambitions mondiales.

« J’y vais pour gagner »

« L‘objectif, c’est le titre mondial. On ne va pas à une compétition pour prendre la troisième place », explique-t-il « au bout, s’il y a une médaille, je serais très heureux. Ça sera la première mondiale ». Aujourd’hui, le Néracais présente une tout autre détermination. Son exil au Japon pendant deux mois n’y est pas étranger. Bien au contraire. « Longtemps que j’avais dans la tête de partir. La déception olympique a fini de me convaincre », avoue-t-il. Pour cela, le Lot-et-Garonnais a refusé de participer au tournoi de Paris ou aux championnats d’Europe. « De toute manière, il fallait prouver que j’avais encore ma place. Elle n’était pas acquise », lâche-t-il « et dans ma tête, c’était clair, il fallait que je change quelque chose ».

Cet exil au pays du Soleil Levant lui a apporté un second souffle. « J’ai retrouvé des sensations et du plaisir aussi », avoue Pierre Duprat « ce qui fait que j’aime le judo, je l’ai retrouvé là-bas. Je me suis retrouvé tout seul, sans pression. On relativise quand on va là-bas. Je vivais au jour le jour en me faisant plaisir ».

Dès lors, l’international veut profiter de cette nouvelle dynamique pour performer sur les tatamis. Il a prouvé dès son retour.

Rude concurrence

Il s’est imposé lors de l’Open de Casablanca et a décroché une belle troisième place lors du Grand Slam de Russie à Ekaterinbourg. Des résultats pour le moins encourageants pour le Néracais dans l’optique du Mondial. Cependant, il sait que sa mission ne sera pas simple. « La catégorie est relevée. Le Japonais Soichi Hashimoto qui m’a battu en Russie est favori. Le Coréen An sera aussi délicat à manœuvrer », reconnaît-il. Mais, pour conquérir l’or mondial, Pierre Duprat n’a pas le choix. Il devra soulever des montagnes. Même si sa préparation a été un peu contrariée, dans les Landes, avec quelques petits pépins physiques, celui qui a été formé à Nérac est prêt. Le début d’une nouvelle histoire de quatre ans. Avec en ligne de mire, les JO de Tokyo. L’aventure olympique que tout judoka ne veut pas manquer au pays du Soleil Levant.