Au bord de la Garonne, mais aussi aux quatre coins de la région, les élèves de l’entraîneur Julien Nabarra ont réalisé un début de saison remarqué.

Chez les benjamins du Judo-Club de Langon et dans les différentes catégories d’âge et de poids, Vincent Taïs, Lilian Lacoste, Valentin Lacoste et Corentin Duporge se sont qualifiés pour les championnats de Gironde.

Valentin Lacoste a pris la 3e place tandis que Corentin Duporge a raflé la 1ère place et s’est du même coup qualifié pour les championnats régionaux.

Championnats où a il finalement réussi à se hisser en finale. Corentin l’a finalement emporté sur décision arbitrale car plus offensif.

Du côté des minimes Ilona Cseh a marqué les tatamis nationaux car la médaillée de bronze au championnat de Nouvelle Aquitaine a réussi à se qualifier jusqu’au championnat de France sans être classée à l’issue.

Chez les cadets enfin, Antony Duporge finit l’année avec d’excellentes places dans différents tournois régionaux durant lesquels il se hisse aux trois premières places, 1er à Pau, 3e à Limoge et 2e à Nimes. Anthony Adrover a été reçu au kata pour l’obtention de la ceinture noire ainsi que Valentin Engler.

C. B.