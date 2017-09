Samedi 16 et dimanche 17 septembre, à l’occasion des Journées du patrimoine, Chantal et Thierry Arnaud, responsables de la safranière de Béguey, organisent des visites guidées et des animations.

Le programme

15 h : visite guidée suivie d’un goûter avec dégustation de produits au safran, 5€

17 h : visite guidée suivie d’un « apéro gourmand » avec dégustation de produits au safran, 8€

Contact : Safran de Garonne, chemin profond à Béguey. Tél. : 05.56.62.16.64 ou 06.79.10.78.52.

