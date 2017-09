Les Journées et la Nuit du Patrimoine vont être animées du côté de La Réole et ses alentours. En effet, une visite inédite aura lieu à l’occasion de ce week-end spécial. Mais avant cela, plusieurs animations auront lieu à travers le territoire pour les amateurs de marche et aussi de découvertes historiques. Voici le topo.

De St-Ferme à La Réole

Cette année, les associations Valorisons le Patrimoine de La Réole et du Réolais et la Pastorale du Tourisme et des Loisirs -qui sont les deux organisatrices de cet événement- ont décidé de mettre en avant plusieurs œuvres architecturale à travers une randonnée pédestre. Le rendez-vous est donné pour l’accueil café à 9h à l’abbaye de Saint-Ferme. Après visite, les marcheurs se rendront à Coutures pour une visite de l’église St-Cybard. Le midi, ce sera l’heure du pique-nique avant une marche vers Roquebrune pour une visite de la Commanderie des Templiers. Pour les plus vaillants, les marcheurs prendra le chemin de La Réole vers le lycée Jean Renou. À noter qu’on peut rejoindre la randonnée à partir de Coutures-sur-Dropt.

Par la suite, c’est une première visite guidée de La Réole qui sera organisée de 17h à 19h au départ des quais de Garonne avant un concert spécial au parc municipal de piscine invitant au repos, par l’association La Petite Populaire. Enfin, pour cette première journée, c’est une visite inédite de la cité médiévale qui sera proposée sur le thème du folklore et de la batellerie avec le groupe folklorique Lous Réoulès. Départ à 21h de la place Albert Rigoulet.

Le lendemain, une nouvelle visite guidée aura lieu à 15h au départ des quais de Garonne direction la grande École, la rue des Écoles, l’ancienne prison et la chapelle Saint-Vincent-de-Paul baroque de l’hôpital, très peu ouverte au public. S’ensuivra, pour clôturer ce week-end, une conférence à propos de Saint-Vincent-de-Paul.