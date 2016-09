Sauternes Journées du patrimoine : première édition

Pour la première fois, l’association Saint-Pierre Valorisons notre patrimoine participe aux Journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end à Sauternes. Les visiteurs pourront découvrir l’église et une exposition, participer à un jeu de piste qui invite les petits et les grands à découvrir le village de Sauternes, faire une randonnée ou écouter des airs de bel canto chantés par la soprano Lucie Fouquet.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre exposition et visite commentée de l’église. Samedi 17 septembre: de 10h à 18h jeu de piste, rendez-vous devant l’église de Sauternes « à la recherche des indices pour petits et grands » remise d’un diplôme et d’un cadeau pour les enfants. Puis, à 14h marche, rendez-vous place de l’église. Les marcheurs de Sauternes proposent une randonnée paisible et pastorale passant au large de beaux châteaux de notre région : Yquem, Rieussec, Suduiraut, Boutoc.

Dimanche 18 septembre à 17h à l’église: Belcanto avec Lucie Fouquet et Isabelle Lagors. Entrée: 12€, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations à l’Office de Tourisme de Sauternes: 05.56.76.69.13, Association Saint-Pierre « Valorisons notre Patrimoine » au 06.71.22.68.60.