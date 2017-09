PATRIMOINE. Les trésors d'ici du pays de Montesquieu

Les Journées du patrimoine auront lieu les 16 et 17 septembre. Ce qu’il ne faut pas manquer au pays de Montesquieu.

► Castres-Gironde

Visites organisées par l’association de restauration et de sauvegarde de l’église Saint Martin, de 10h à 12h et de 15h à 17h, avec exposition des photographies de Jean Clisson qui propose un aspect de la jeunesse dans tous ses états. Contact : 06 14 78 09 61 – accueilcastresgironde@orange.fr

► Beautiran

Le Musée des Techniques fêtera le patrimoine de 10h à 18h. Pendant deux jours, dans la galerie d’art, les visiteurs pourront admirer les œuvres du bronzier Alain Cantarel, du sculpteur sur bois Etienne Balmadier, dit Balma, du photographe d’art Florent Pacaud, du peintre Hugh’s, de l’aquarelliste Annick Lacroix et du souffleur de verre Carlos Vieira. Ainsi que plusieurs autres artisans d’art qui exposeront leurs œuvres et expliqueront leur métier. Le Musée de la toile imprimée, de l’aluminium, et de la photographie, la boutique du Musée ainsi que la boutique de produits régionaux seront ouverts au public. Contact : 05 57 97 75 11 – http://villamaglya.fr/

► La Brède

La Ville et le Cercle des Amis de Montesquieu ont le plaisir d’inviter à la journée « Montesquieu et Nous », qui aura lieu samedi 16 septembre au Château de SLa Brède, dès 11h et qui aura pour thème « George Sand chez Montesquieu ». Entrée gratuite pour le parc et la manifestation, mais la visite du château reste payante. Mairie de La Brède : 05 57 97 18 58 ? www.labrede-montesquieu.fr Office de tourisme : 05 56 78 47 72 ? www.tourisme-montesquieu.com

► Saint Morillon

Visite guidée de l’église Saint-Maurille, inscrite en totalité à l’ISMH*, samedi 16 septembre de 15h à 19h. Litre de Montesquieu. La chorale brédoise Interlude interviendra en l’église de 19h à 21h. (Entrée gratuite). 7 tableaux de Pierre-Gaston Rigaud (1874-1939) (inscrits à l’ISMH*), surnommé le peintre des cathédrales sont visibles en mairie et en l’église.

(*ISMH : Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques)

► Saucats

Route de Jauge, quartier Peyron, le four à pain traditionnel sera remis en service pour l’occasion avec la participation de la Boulangerie maison Bodin. La soirée sera animée par un groupe musical. Repas : 11€ par personne ? renseignements au 05 57 97 70 20.

► Saint Médard d’Eyrans

L’église sera ouverte à la visite, les 16 et 17 septembre entre 14h et 18h. Visites commentées, expositions d’objets, ouvrages de l’association. Permanences assurées par l’association E.S.P.A.C.E (Ensemble pour la Sauvegarde du Patrimoine Architectural et Culturel de Saint Médard d’Eyrans) – 06 25 15 37 79 ? 05 56 72 70 66.

Et d’autres lieux de notre territoire seront certainement à découvrir ces jours-là. Votre week-end est tout organisé, sur place, sans la joie des bouchons…

Lætitia Escribano