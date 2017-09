Des animations et des visites sont organisées pour les Journées du patrimoine à Langon, les samedi 16 et dimanche 17 septembre.

Une exposition au centre culturel des Carmes

L’exposition « Eau et Architecture en Sud-Gironde » proposée par l’association Architextures, met en valeur les différents bâtis en relation avec l’eau situés en Gironde, jusqu’à la limite des Landes et du Lot-et-Garonne, sur la rive gauche de la Garonne et dans le bassin versant du Ciron.

21 panneaux, fruits d’un long et minutieux travail de recherche, expriment la présence de l’eau et ses divers usages sur notre territoire.

Sont étudiés : la toponymie, les puits, les fontaines publiques, les fontaines guérisseuses, les lavoirs, les anciens moulins, les ponts, l’aqueduc de Budos, le canal latéral à la Garonne, les châteaux d’eau, les caprices de la Garonne, les bains-douches, les bassins à poissons. Trois balades sont proposées : le long de la Hure à Saint-Symphorien, au domaine Chavat à Podensac, sur le canal latéral.

Enfin trois panneaux évoquent la dimension artistique : Un nouveau regard sur les moulins, la statuaire de l’eau, une sélection de gravures de Léo Drouyn sur l’alliance de l’architecture et de l’eau.

Ces 21 panneaux sont complétés par six focus : Le chemin de la fontaine, La poésie du puits, La poésie du moulin, L ‘eau et les mythes dans une lettre à la sculptrice Danielle Bigata.

L’exposition est ouverte le samedi 16 septembre de 14h30 à 18h et le dimanche 17 septembre de 15h à 18h, au centre culturel des Carmes.

Entrée libre. Exposition ouverte du 14 au 28 septembre.

Un concert d’orgue en l’église Saint-Gervais

Michel Dieu, organiste titulaire à Langon, donnera un concert à l’occasion des Journées du patrimoine pour faire découvrir cet instrument exceptionnel qui se trouve dans l’église Saint-Gervais.

En effet, il fût construit au milieu du 19e siècle par un facteur d’orgues de génie, Aristide Cavaillé-Coll, à qui l’on doit les plus grands orgues de France, comme celui de Notre-Dame de Paris.

Concert samedi 16 septembre de 14h30 à 15h, en l’église Saint-Gervais. Entrée libre.

Programme des découvertes proposées par l’office de tourisme

L‘office de tourisme met en place plusieurs excursions gratuites le samedi 16 septembre entre découvertes de sites historiques incontournables du Sud-Gironde et des Coteaux Macariens et visite de la ville de Langon adaptée aux familles en lien avec le thème 2017 « Jeunesse et patrimoine ».

> Excursions en minibus depuis Langon : découverte accompagnée du Sud-Gironde.

Départ de 10h30 : Château de Cazeneuve suivi de la Collégiale d’Uzeste

Départ de 14h00 : Château de Villandraut suivi du musée municipal de Villandraut

Départ de 16h00 : Château du Hamel suivi du petit patrimoine local

> Visite guidée pour les familles

Visite guidée pédagogique de la ville de Langon au départ de l’office de tourisme de Langon (horaire non défini à ce jour ) avec questions et rébus pour les enfants.

Informations pratiques et réservations : toutes les activités proposées sont gratuites et sur réservation. Information et réservation au 05.56.63.68 00 ou contact@tourisme-sud-gironde.com