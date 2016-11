Gaujac Journée mode et beauté pour une belle cause

21 exposantes, essentiellement des dames, qui offriront 100% de plaisir aux dames (et aux messieurs qui sont de plus en plus nombreux à prendre soin d’eux). Il faudra venir en profiter, demain dimanche (9h-19h), et se faire chouchouter à Gaujac, à la salle des fêtes. Laura Périn avec l’aide de sa maman Brigitte Macia, organisent une journée mode et beauté dont le bénéfice des entrées (2€) sera reversé à l’association Evan&Co qui soutient ce petit garçon, Evan, atteint de leucémie.

Sont présentes à cette journée : professionnels de la cosmétique, coiffeuses, esthéticiennes, manucures, maquilleuses, masseuses, photographe, vendeuses indépendantes (lingerie, vêtements…), conseillère culinaire ou en image, fabricantes de bijoux et accessoires…

A lire dans Le Républicain en vente en kiosques cette semaine , le portrait de Laura Périn, initiatrice de cette manifestation, ou sur notre site internet: http://www.lerepublicain.net/journal-numerique-republicain-lot-garonne