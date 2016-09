Marmande Journée du transport public, samedi

Samedi 17 septembre est la Journée du transport public.

ème édition qui a lieu à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, avec le soutien du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Kéolis Marmande et Val de Garonne Agglomération s’associent à cette 10édition qui a lieu à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, avec le soutien du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

Voici le menu proposé en Marmandais:

- tout porteur d’un billet Ter SNCF, du réseau Car Aquitaine et Tidéo daté et validé du 17 septembre pourra circuler librement sur le réseau Evalys

- le ticket unité à 1€ sera valable toute la journée sur l’ensemble du réseau

- le ticket unité Evalys sera valable sur la ligne du réseau Car Aquitaine Barbotan-Marmande et sur la ligne 800 Tidéo, réseau du Conseil départemental de Lot-et-Garonne

- la découverte gratuite et guidée à vélo Evalys du patrimoine de Marmande. Sur réservations, deux groupes seront formés (à 9h30 ou 14h): deux heures de balade guidée au départ de l’Office du tourisme, direction le musée Marzelles, les archives municipales, le quartier Labat et la Tour du Passeur, l’église Notre-Dame, le cloître et son jardin d’art topiaire, la chapelle Caillade et la galerie d’art sacré, la chapelle Saint-Benoît, la galerie Egrégore, le lavoir d’Onzac, la statue de la Pomme d’amour. Réservations au 05.53.64.44.44.