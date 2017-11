Cette journée du 19 novembre vise à favoriser la rencontre entre les personnes porteuses d’une trisomie 21 et la société, pour dépasser les préjugés. La Trisomie 21 est une malformation congénitale qui cause des retards mentaux, mais ce n’est pas une maladie ! Avec de l’accompagnement, une grande partie des personnes avec la trisomie 21 peut vivre selon leurs choix et exercer pleinement leurs droits citoyens. La Fédération Trisomie 21 France travaille dans le but d’obtenir:

- une meilleure qualité de vie pour les personnes avec trisomie et leurs familles,

- l’autonomie et l’autodétermination des personnes avec trisomie

- la participation sociale et la citoyenneté à égalité avec tous

- l’auto-représentation des personnes avec trisomie

- l’accompagnement par les pairs.

La principale problématique à laquelle les personnes handicapées sont confrontées, c’est le regard des autres. Trisomie 21 France fonctionne avec les pouvoirs publics et les instances politiques ainsi qu’avec les associations partenaires pour faire tomber les préjugés. Dans le Lot-et-Garonne, un repas partagé avec de nombreuses animations sera organisé à partir de 12h, salle CMCAS rue Jean Rodes au Passage d’Agen.