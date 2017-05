Chaque deuxième week-end du mois de mai, c’est « Le Jour de l’orgue », il se veut rassembleur et fédérateur de manifestations pour toutes les villes et tous les villages où se trouve un orgue.

C’est le cas à Portets où Philippe De Lastours est l’organiste titulaire de l’église Saint-Vincent.

Il proposera le samedi 13 mai une découverte et des démonstrations de cet instrument généralement un peu méconnu.

Les portes de l’église seront donc tout particulièrement ouvertes pour cet événement initié par Orgue en France et qui reçoit le soutien et le parrainage du Ministère de la Culture et de la Communication.

Derrière l’instrument de musique de Portets se cache un véritable morceau du patrimoine communal.

Son histoire singulière et ses particularités seront à découvrir de 14h à 16h en l’église Saint-Vincent.

N. L.

Samedi 13 mai de 14h à 16h en l’église Saint-Vincent de Portets. Entrée libre.