Journée de l’auto, le salon langonnais, après celui de Genève (3/3)

DACIA DUSTER : Statut à défendre

La phase II du best-seller franco-roumain est enclenchée. Le Dacia Duster officie depuis 7 ans. Ce tout-terrain de 4,30 m réalise des chiffres de vente extraordinaires, se classe parmi les SUV compacts les plus vendus en France et en Europe, notamment car il est « scandaleusement accessible » en termes de tarif, comme le clame avec humour sa publicité. Néanmoins, ses créateurs ont voulu le passer au crible pour booster son attitude et enrichir ses fonctionnalités. Alors qu’une déclinaison à sept places pointera le bout de son nez en 2018, la clientèle se réjouit de savoir qu’une version 5 places restylée s’apprête d’ici là à envahir le marché. Ce nouveau Duster, disponible en 4×2 ou 4×4 avec boîte à double embrayage, profite du meilleur des technologies architecturales du groupe Renault. A partir de 12 000 euros

DS7 CROSSBACK : Taillé pour lutter

Si son lancement n’est programmé qu’au début 2018, sortie officielle initiale, le DS7 Crossback l’offre en tout cas au salon genevois. Le SUV va contribuer à étoffer la gamme DS sur le sol européen, comme son homologue DS6 avait eu la chance de la faire sur le marché chinois. Ce DS7 Crossback se caractérise par son profil massif et allongé, par sa vocation de transporteur familial, comme par le raffinement de son espace intérieur. Sur le plan mécanique, il y a beaucoup à dire. Pour ce produit, la marque premium du groupe PSA a choisi des suspensions à amortissement variable (AMVAR), qui s’adaptent en temps réel au profil de l’asphalte. Niveau moteur, on attend des blocs monocarburation culminant à 180 chevaux, alors que se dessine déjà l’arrivée d’une variante hybride essence rechargeable. A partir de 30 000 euros

FIAT 500 X : Tour de passe-passe

Deux ans après sa révélation judicieuse, le Fiat 500 X vient de passer par la case pré-retouches, plutôt par coquetterie. Il poursuit, il est vrai, sa destinée d’un pas tranquille, aussi bonhomme que l’impression qu’il dégage. A bord du crossover italien, demeurent des assistants de conduite efficaces, tels que le régulateur de vitesse adaptatif et l’alerte de franchissement de ligne. Ce qui change sur le 500 X, c’est avant tout la forme de ses phares et son catalogue agrandi de teintes extérieures, avec l’intégration d’un Bleu Jean et d’un Beige Capuccino. Sur le fond, les blocs d’entrée de gamme, diesel de 95 chevaux, et essence de 110 chevaux, sont associables avec les finitions Cross et Cross Plus. Si vous êtes, en revanche, en quête de répondant, notez que les vaillants moteurs de 140 et 170 chevaux ont choisi de rempiler, pour vous servir. A partir de 17 000 euros

NISSAN QASHQAI : Doubler sans les mains

Dix ans de métier pour l’empereur de Nissan, un produit mondial et consensuel, qui a montré la voie à tellement de véhicules surélevés. Le Qashqai n’est pas du genre dormeur. En leader charismatique des crossovers en Europe, il a donc décidé, conformément à son Premium Concept, de suivre une cure de fitness et d’inventivité, pour éviter d’être rattrapé par ses jeunes rivaux. Le visuel étant essentiel pour déclencher une vente, ses faces avant et arrière, ses ailes, jantes et ses passages de roue ont subi logiquement quelques coups de crayon utiles. Le Qashqai 2017 surprend en revanche bien plus en matière de technologie embarquée. A coup sûr, son système de conduite semi-autonome activable sur autoroute devrait faire mouche. Le conducteur n’aura a priori aucun geste à faire pour changer de file et doubler… A partir de 32 000 euros

OPEL CROSSLAND X : Un bon transfuge

Chez Opel, le brave Meriva a troqué son costume de monospace pour l’enveloppe d’un crossover urbain nommé Crossland X. Ce représentant de la marque à l’éclair emprunte avec fierté les codes esthétiques de ses aînés : le Mokka X, la citadine Adam pour ne citer qu’eux. Dans l’habitacle, hommage à l’info-divertissement sur un écran de 8 pouces, à un poste de conduite ergonomique, mais aussi à la sobriété des coloris. Notez également un niveau de confort exigeant, un volume de coffre de 520 litres en configuration cinq places, ainsi qu’une généreuse modularité spatiale, grâce à une banquette arrière à la fois coulissante et fractionnable au gré des besoins. Pour le reste, le Crossland X bénéficie du meilleur des motorisations Opel, à travers un vaste choix de blocs, cinq au total, pour 80 à 130 chevaux. A partir de 20 000 euros

RENAULT CAPTUR : Coup de frais

Le Captur est une valeur sûre. Un compagnon de route tendance, chic mais pas cher. Il est l’un des modèles vitrines du marché français depuis 2013, un infatigable du top 5. Il est l’un des produits qui s’exporte aussi le mieux en Europe. C’est avant tout un coup de maître pour le groupe Renault, qui s’est imposé grâce à lui sur le créneau surbooké des crossovers urbains. Quatre ans après sa révélation, et quelques belles séries limitées plus tard, dont la récente Cool Grey, le Captur s’offre un rafraîchissement de mi-parcours par petites touches d’esthétisme (signature lumineuse…) et de confort, histoire de patienter sereinement avant une réécriture de A à Z d’ici 2019. A partir de 18 000 euros

VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE : Opus 7 places

La firme de Wolfsburg a vu les choses en grand. A partir de cette saison, elle a décidé d’offrir à son valeureux Tiguan une version 7 places, accessible en option pour le marché européen. Résultat : 22 cm de gagnés et 4,70 mètres de long, un empattement légèrement plus important, donc plus d’habitabilité, ainsi qu’une garde de toit revue à la hausse. Équipé de trois rangées de sièges, ce Tiguan très modulable s’illustre en particulier par son volume de coffre XXL, qui peut alterner entre 730 et 1 770 litres. Pour autant, il n’est pas qu’un simple véhicule familial. Au volant, il met la gomme et s’équipe de motorisations efficientes dès l’entrée de gamme avec une offre essence et diesel calée entre 150 et 240 chevaux, couplée de surcroît à la transmission intégrale. A partir de 30 000 euros.

