Journée de l’auto, le salon langonnais, après celui de Genève (2/3)

KIA STINGER : Tapis rouge

Elle fait déjà l’unanimité, la benjamine de Kia. Le constructeur sud-coréen inaugure sa Stinger. Une fabuleuse berline coupée à quatre portes, présentée dans une robe de cérémonie rouge vif, prête à en découdre, et bien partie pour faire de l’ombre à la concurrence allemande et américaine. La Stinger, collée à l’asphalte, arbore une superbe ligne, des flancs de caisse creusés, des sorties d’air latérales ainsi que des canules d’échappement au chrome étincelant. A bord, la qualité de l’assise comme l’ergonomie des commandes est destinée à procurer une expérience de conduite inoubliable. Plus puissant modèle jamais conçu par Kia, dotée de suspensions adaptatives, la Stinger s’appuie sur des moteurs ultra vigoureux : 200 chevaux pour l’entrée de gamme en diesel et jusqu’à 365 chevaux pour le V6 turbo essence. A partir de 30 000 euros

PEUGEOT 308 : Entretien d’une championne

La marque au lion est difficilement contournable. Sur le marché tricolore, elle séduit, s’adjugeant trois des cinq premières places dans le classement des ventes 2016. Il y a la 208, le 2008, et la 308, berline compacte préférée des Français. Pour elle, la saison à venir marque une bascule esthétique légère au niveau de la calandre, du bouclier avant, des optiques de phare et de l’éclairage, désormais à LED. Derrière le volant plus compact, la lisibilité du compteur est à son maximum, tout comme sur l’écran central, qui dépasse les 12 pouces. Au registre des assistants à la conduite débarquent en force l’alerte de risque de collision, le freinage d’urgence, la reconnaissance des panneaux, ainsi que la surveillance active des angles morts. Sous le capot, une armada de motorisations. Volume de puissances : entre 82 et 130 chevaux sur les premiers niveaux de finition. A partir de 19 000 euros

CITROËN SPACETOURER 4X4 Ë : Navette zen attitude

Susciter l’envie d’évasion et procurer du bien-être au quotidien : voilà l’ambition de Citroën à travers ce modèle. Ainsi, après avoir lancé avec succès une première navette sous cette appellation en 2017, Citroën présente un prototype de navette décliné mais inédit, intitulé SpaceTourer 4×4 Ë. Cet opus expressif, disponible du format XS au XL, est destiné aux familles en quête de grands bols d’air. Il transporte jusqu’à 9 passagers, intègre une transformation 4X4 relative, des portes latérales coulissantes, ainsi que de multiples attributs esthétiques, tels que des équipements de protection et des éléments graphiques à l’extérieur. Sans oublier un aménagement intérieur spécifique, avec des technologies à revendre, un code couleur soigné et des matériaux chics, pour la sellerie comme la planche de bord. Ces caractéristiques font du SpaceTourer Ë un joyeux baroudeur, design, pratique et contemporain.

HYUNDAI i30 SW : Pas de répit pour le break

On ne touche pas à la collection break a décrété Hyundai au sujet de la famille i30. Ceci explique pourquoi la variante SW (Station Wagon) est invitée à la fête dans les allées du Palexpo. Pas juste pour faire de la figuration puisque le constructeur sud-coréen l’expose ici en première mondiale ! A l’image de la berline compacte sur laquelle elle est conçue, la i30 SW semble résolue à doper les ventes européennes. Changement de grille de calandre, signature à LED, elle gratifie ses fans d’une ligne inédite et de nouvelles fonctionnalités. Mais surtout, à bord, elle délivre de l’espace et de la modularité pour les passagers comme pour les bagages. Sous le capot, comptez sur un large choix de moteurs, en essence comme en diesel. A partir de 27 000 euros

OPEL INSIGNIA SPORT TOURER : Compétiteur dans l’âme

Familial et redoutable, généreux et athlétique, tels sont les gènes de cette créature sortie des ateliers Opel. L’Insignia Sport Tourer entame une deuxième vie avec l’objectif de distiller encore plus de sécurité, d’habitabilité et d’énergie que son prédécesseur. Pari déjà gagné. Il s’avère en effet allégé de 200 kg et ajoute 100 litres de volume pour les bagages. Sans compter ses moteurs de 110 à 250 chevaux et l’adoption d’un système de transmission intégrale intelligent. Il faut citer aussi la bonne note qu’il enregistre avec ses sièges aux vertus massantes. L’aspect préventif est, quant à lui, accru, grâce une panoplie de trouvailles dont l’éclairage adaptatif, la correction automatique de trajectoire et surtout le capot actif, qui se soulève instantanément en cas de choc pour minimiser les blessures des piétons. A partir de 30 000 euros

PEUGEOT PARTNER TEPEE ELECTRIC : Silence, on roule…

Le Partner Tepee est la variante grand public de l’utilitaire à succès de Peugeot. En 2017, cette voiture cinq places bien connue des familles a choisi d’apporter du neuf à sa clientèle. Elle se mue en un ludospace vertueux, 100 % électrique. Le Tepee ne se contente donc plus d’être simplement pratique et logeable, avec un volume de coffre généreux, entre 1 300 et 3 000 litres de capacité. Il n’offre plus seulement la possibilité de commander la climatisation à distance. Non, il propose désormais aussi une vraie alternative à sa gamme thermique en adoptant une motorisation branchée sur 220 volts. Celle-ci repose sur un bloc de 49 kW, équivalent à une puissance de 67 chevaux. Pas de grosses accélérations en vue certes. Sauf que la prouesse de la marque au lion consiste à fournir au Partner une autonomie de 170 km. Suffisant pour multiplier les trajets urbains sans devoir recharger. A partir de 25 000 euros

VOLKSWAGEN TOURAN : Champion d’Europe

D’après une étude menée par IHS Automotive, c’est le Touran qui s’est adjugé le titre de champion européen 2016 chez les monospaces. Le modèle Volkswagen s’est vendu à environ 112 000 exemplaires l’an dernier sur le Vieux continent, sans compter le succès qu’il a eu à travers le monde, dans plus de quarante pays au total. C’est sans aucun doute la polyvalence, la configuration 5 ou 7 places, mais aussi son volume de coffre qui ont contribué à réveiller les ventes de l’innovant Touran. Ce sont aussi les nombreux assistants de conduite embarqués, ingénieux, à l’image de cette caméra GoPro®, reliée à l’écran central d’info-divertissement, qui permet par exemple à la mère ou au père de famille de garder un œil sur ses enfants, sans avoir besoin de se retourner. A partir de 25 000 euros

