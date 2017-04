Journée de l’auto, le salon langonnais, après celui de Genève (1/3)

Samedi 22 avril se tiendra la première journée de l’auto à Langon. Ce sera un mois après la tenue du salon de Genève. Bien loin des du faste du palis des expositions suisse, le jardin des Vergers va présenter les best sellers et les nouveautés des marques automobiles présentes en Sud Gironde.

C’est l’occasion d’une revue des nouveautés relevées chez les Helvètes, histoire de se mettre en bouche…

Du côté des Citadines

FORD FIESTA : Montée en gamme

Oubliée ou presque, l’absence de Ford au dernier Mondial de l’Automobile, à Paris. Le constructeur logoté de l’ovale bleu fait en ce printemps un retour commercial très remarqué. Et quoi de mieux que sa légendaire Fiesta pour donner le « LA » de sa nouvelle collection ? Le 7e volet de la saga semble au summum de la catégorie des citadines à travers un choix de finitions, de motorisations et d’innovations de conduite susceptibles d’éveiller la jalousie de certains concurrents. La Fiesta s’équipe ainsi d’une quinzaine d’équipements rarement vus de série sur le segment, tels que le freinage d’urgence autonome avec détection de piétons ou encore l’alerte de baisse de vigilance lorsque la tasse de café n’a pas suffi à vous procurer l’attention nécessaire. Point de vue mécanique, la Fiesta met en exergue son moteur 1.0 Ecoboost distillé en 100, 125 et 145 chevaux. A partir de 15 000 euros

KIA PICANTO 3 : Sérieux outsider

La Kia Picanto a choisi d’évoluer pour booster ses ventes en France, ses 3 % de parts de marché dans la classe des citadines. La petite Coréenne garde ses dimensions de poche tout en haussant son niveau de jeu. Physiquement, elle abandonne le mode trois portes et modernise son style extérieur, par l’intermédiaire d’une face avant offensive, revisitée grâce à une calandre reliée d’un seul trait aux optiques de phares. A bord, les occupants gagnent en espace. Le coffre gonfle lui aussi sa capacité pour atteindre 255 litres en configuration 4/5 places, et jusqu’à 1 000 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Sur le plan du confort, la Picanto adopte les codes des grandes, avec volant et sièges chauffants, caméra de recul, freinage d’urgence, mais aussi un système de téléphonie avec recharge par induction pour tout type de smartphone. Sous le capot, enfin du choix, dès 67 chevaux en tête de gondole, et jusqu’à 100 chevaux de répondant pour la collection GT Line. A partir de 12 000 euros

SEAT IBIZA : Emblème espagnol

Sa première apparition publique, la nouvelle Seat Ibiza l’a réservée aux spectateurs du Salon de Genève. Cinquième du nom, 33 ans de route et 5,5 millions d’exemplaires vendus à son actif, la mythique citadine débarque sur le tarmac automobile avec les ambitions d’une jeunette. Quatre finitions sont au programme de l’Ibiza 2017, qui délaisse la carrosserie 3 portes pour ne briller qu’en 5. Elle conserve toutefois ses dimensions compactes, à ceci près qu’elle grappille quelques précieux centimètres sur l’empattement et sur la largeur. Une bonne nouvelle donc pour les jambes et les coudes des passagers. Au volant, le régulateur de vitesse adaptatif facilite la conduite et un chargeur de téléphone à induction ajoute un zeste de confort. Sur le plan moteur, le modèle de ville suggère à sa clientèle des formules essence et diesel, pour des puissances entre 80 et 115 chevaux, jusqu’à 150 à terme. A partir de 14 000 euros

SUZUKI SWIFT : Jamais 3 sans 4

Après sa révélation au Japon, la nouvelle Swift s’apprête à faire ses premiers tours de roue en Europe. La quatrième génération du best-seller Suzuki s’annonce séduisante, dans un style plus que jamais urbain, grâce à ses galbes, l’impression de sportivité qu’elle dégage et les coups de crayons audacieux qu’elle a adoptés. Cette Swift 5 portes, 265 litres de coffre, possède une solide dotation de série. Entre autres un écran de bord tactile mais aussi la fonction démarrage mains libres, le freinage automatique d’urgence et l’alerte de franchissement de ligne. Sous le capot, elle reprend les motorisations 1.0 Turbo de 102 chevaux et 1.2 Dualjet de 90 chevaux, inaugurées récemment par les Ignis et Baleno. Elle ajoutera bientôt à cette panoplie un petit bloc hybride, destiné à accompagner la voiture dans ses reprises. A partir de 12 000 euros

TOYOTA YARIS : Déterminée comme jamais

On ne change pas un best-seller, on le revisite. Avec brio dans le cas de la Yaris. La plus française des voitures nippones se plie notamment à la mode de teintes bi-ton, proposant aux consommateurs un couvre-chef revêtu de noir, combiné à une couleur de carrosserie tantôt blanche, bleue, grise ou rouge. Toyota sort aussi du chapeau une déclinaison sportive WRC, avec 240 chevaux sous la pédale. L’acheteur plus sage n’est pas en reste, puisque le manufacturier greffe aux finitions classiques un bloc essence 1.5 plutôt pêchu. 111 chevaux pour ce moteur inédit qui augure par ailleurs d’une consommation d’essence et de CO² en baisse par rapport à la Yaris de 2011. Pour le reste, il faut noter l’actualisation des aides à la conduite, comme l’alerte de franchissement de ligne et le freinage automatique d’urgence. A partir de 13 800 euros.

Page suivante, les berlines, coupés et breaks





APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux