Journée de l'auto au Parc des Vergers le 22 avril

Les principaux constructeurs automobiles seront représentés samedi 22 avril au Parc des Verges à Langon. Chaque marque proposera cinq véhicules, plus une, électrique, hybride ou, pour le moins économe en énergie.

Cette première journée de l’auto, orchestrée par Le Républicain, va permettre aux automobilistes d’avoir accès en un même endroit à l’essentiel de l’offre du moment.

Tous les essais auto sont à consulter ici.

Journée conviviale

Bien plus qu’un salon commercial, il s’agira d’un moment de convivialité, autour du thème de l’auto. Outre les stands des marques présentes, où seront exposés les modèles les plus récents, diverses animations ont été inscrites au programme. Un espace jeu dédié aux enfants leur permettra de participer à des courses de véhicules radiocommandés. Une structure gonflable sera à la disposition des plus jeunes.

Révisez votre code et jouez

Les grands auront l’occasion de réviser leur code et de vérifier s’ils sont en capacité de décrocher le sésame indispensable au permis de conduire. Une buvette et un espace de dégustation compléteront ce salon en plein air.

En présence de Miss Kiwani Langon

Pas encore élue, la future miss Kiwani Langon, dont l’élection était organisée par les Kiwanis, avait déjà au moins un événement à son agenda. L’ambassadrice de l’élégance langonnaise sera en effet présent à la journée de l’auto.

Box pilotage et pico projecteur à gagner

Un jeu concours doté d’un pico-projecteur, d’une « box pilotage évasion » et de nombreux lots sera proposé sur place. Il consistera à répondre à 14 questions concernant les marques présentes et dont les réponses se trouveront sur les stands, mais aussi dans le supplément diffusé avec les deux éditions du Républicain, le jeudi 13 avril. Un tirage au sort dont le résultat sera divulgué dans les pages de votre journal départagera les gagnants.

Essayez les nouveautés

A l’occasion de la journée de l’auto, tous les exposants se proposent de faire essayer leurs véhicules. Certains sur place, d’autre depuis leur concession. Pour ces essais, il est indispensable de prendre rendez-vous, à partir du formulaire mis en ligne sur le site du Républicain. Ce formulaire permet de recueillir les demandes de rendez-vous, qui sont ensuite transmises aux services commerciaux qui prendront au final contact avec les personnes intéressées.

Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Suzuki, Toyota et Volkswagen – dans l’ordre alphabétique – ce sont donc 14 marques de véhicules qui vont venir exposer leurs best-sellers ou nouveautés au public du Sud Gironde. L’événement est le premier du genre dans la région. C’est un pari, à la fois pour les organisateurs et pour les concessionnaires, mobilisés de concert pour apporter une nouvelle animation à Langon. Un événement qui aura vocation à se renouveler.

Pour réserver votre essai, remplissez le formulaire ci-dessous, ou bien à cette adresse : cliquez ici.