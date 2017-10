La prestation proposée samedi, à l’institut de beauté du haut de la rue de la République (Mille et Un Soins, face au Lion d’Or) ira au profit des œuvres caritatives du Lions club Marmande-Tonneins, le dernier née au sein du club service des Lions qui réunit des membres de Marmande et de Tonneins. Leur action est complémentaire du Lions doyen (masculin) et Pomme d’Amour (féminin). Et pour la deuxième année consécutive, il est proposé cette opération intitulée «La beauté a du cœur».

Samedi 14 octobre toute la journée. Il est prudent de réserver ses soins de manucure, massage et maquillage au 05.53.83.33.74. Tarif unique de 30€ la demi-heure au profit des œuvres du club.