La salle des fêtes de Mongauzy affichait quasiment complet, dimanche dernier, pour le loto organisé par la section cantonale de la FNACA.

Rien de très surprenant pour qui connaît les habitudes locales : si le Sud-Gironde est friand de ce jeu de gains, Mongauzy est un « spot ». Les associations du Réolais y organisent un loto tous les dimanches avec un succès qui ne se dément pas…

J’ai préféré rester chez moi

Et pourtant.. « Les événements » du dimanche précédent ont, c’est évident, marqué les esprits. Dans le milieu des amateurs de loto, l’affaire des pneus crevés – 50 véhicules avaient été vandalisés le dimanche précédent - s’est répandue comme une traînée de poudre, ce qu’explique assez naturellement le nombre des victimes.

Parmi elles, certaines admettent avoir du mal à tourner la page. C’est le cas de cette Réolaise – dont nous respectons ici l’anonymat, à sa demande – qui, rompant avec ses habitudes, a fait l’impasse dimanche dernier : « J’ai préféré rester chez moi », dit-elle avec retenue. « Je sais que les organisateurs du loto avaient fait appel à un gardien pour le parking mais je n’ai pas eu envie. Les quatre pneus que j’ai dû changer me restaient en travers de la gorge… » Y retournera-t-elle ? « Oui, probablement… » dit-elle comme pour s’en convaincre.

Nathalie Moreau, elle, est retournée à Mongauzy, sans trop de réticences.

En arrivant, on a vu que le gardien faisait sa ronde, ça rassure. Mais il y avait moins de voitures que d’habitude : certains ont dû s’organiser pour venir ensemble…

Depuis le soir des événements, les joueurs gardent une conviction : le (ou les) vandale(s) ont ciblé leurs voitures. « Les trois-quart des dégâts ont été commis sur le parking situé derrière la salle, celui qu’utilisent les joueurs de loto » explique Nathalie Moreau.

Pour accréditer l’hypothèse d’un acte ciblé, d’autres assurent que l’inscription « LOTO » a été tracée sur le capot d’une voiture. « Sans doute avec la lame qui a servi pour crever les pneus. »

Quant au maire Clara Delas, elle témoigne que « l’affaire a perturbé les gens » et la tranquilité du bourg. Mais à l’image des associations, l’élue refuse de baisser les bras : « Nous avons communiqué à la gendarmerie le calendrier de toutes les animations dans le village pour les six prochains mois. Et j’encourage les gens à revenir. »

E. B.

A lire aussi : Les pneus d’une cinquantaine de voitures vandalisés pendant le loto