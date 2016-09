Rions Jonathan construit sa maison sur une remorque

Le hangar de Rions retentit de coups de marteau, de vrombissement de perceuse. C’est là que se construit le rêve de Jonathan Benabed, sa « Tiny House Livingston ».

Le jeune homme en parle avec ferveur : « J’ai toujours voulu voyager, aller à la rencontre d’autres civilisations. J’ai fait des études de réalisateur, de publiciste. Mais je gardais ce besoin d’évasion au fond de moi… J’ai 32 ans, je suis célibataire, il est temps de me lancer ! Cependant, j’apprécie mon confort. Je veux bien barouder, mais avec un toit au-dessus de ma tête et un lieu de vie à ma mesure. Comment concilier ces envies ? En partant avec un habitat roulant. »

La maison prend forme

Le principe existe dans le monde, et la Tiny House Livingston se trouve sur internet. Mais du virtuel au concret, il faut franchir le pas ! Jonathan a d’abord ébauché le plan de sa future demeure puis a rejoint des constructeurs durant un mois afin d’apprendre les techniques à leur contact.

Elle est écologique du sol au plafond, en bois isolé avec une épaisse couche de chanvre

Ensuite, ont débuté les recherches : d’un hangar assez vaste, de la remorque adéquate, des matériaux… « Elle est écologique du sol au plafond, en bois isolé avec une épaisse couche de chanvre. Sa superficie totale, incluant une terrasse et une partie extérieure destinée à stocker les réservoirs de l’eau collectée sur la toiture (laquelle toiture diffusera la chaleur captée par des panneaux solaires) est de 15 m² pour une hauteur totale de 4m.»

L’intérieur est confortable avec son coin-cuisine («J’adore cuisiner» précise Jonathan), son séjour avec canapé, sa salle de bains et toilettes sèches, sa chambre dans la mezzanine. Et des placards, comblant tous les vides. On ne peut s’empêcher de songer à « La petite maison dans la prairie » en la regardant. Sa construction, lancée le 10 juillet, avance rapidement, avec l’aide des amis. Elle sera achevée courant novembre. Et après ?

En route pour le tour du monde !

Quand Jonathan rêve, ce n’est pas en demi-teinte ! « J’attelle la remorque à mon 4×4 et en route ! J’envisage de partir pour un tour du monde qui devrait durer dix ans et dont j’ai tracé le parcours. Je ne vivrai pas en ermite ! Passionné de sports extrêmes, je les pratiquerai dans les régions traversées. Je suis aussi avide de partages, tout en utilisant les technologies modernes : la semaine dernière, une équipe de Zone Interdite est venue tourner une émission qui sera diffusée en avril 2017. Je souhaite exécuter des reportages, tenir un blog…. »

Any Manuel