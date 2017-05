C’est dans un contexte un peu tendu que s’est déroulée la nomination d’Alexandre Freschi pour représenter la majorité présidentielle d’Emmanuel Macron aux élections législatives. Jonathan Biteau s’en explique par communiqué de presse:

«Cette semaine aura vu planer le doute concernant l’investiture de La République En Marche sur la 2e circonscription du Lot-et-Garonne. Après une alerte de la Préfecture sur un risque d’inéligibilité d’Alexandre Freschi, la Commission Nationale d’Investiture m’a contacté mardi soir pour me signifier que j’étais le nouveau représentant de la République En Marche sur notre territoire. Conformément aux consignes que j’ai reçues, j’ai donc enregistré ma candidature et attendu avant de l’officialiser. Hier soir (NDLR: jeudi soir), le contrôle de conformité préfectoral a finalement validé la candidature d’Alexandre Freschi. Il est donc de fait le candidat investi par la République En Marche. Il s’agit évidemment d’une déception personnelle pour moi et collective pour le MoDem 47. Cette désillusion ne doit en aucun cas dicter notre engagement politique. L’objectif de ces élections législatives est de confier au Président élu la majorité parlementaire nécessaire pour la mise en application de son programme. Ce but dépasse de loin nos destins individuels. Je retire donc ma candidature et apporte mon soutien sans équivoque à Alexandre. Je lui souhaite le meilleur, ainsi qu’à sa suppléante et aux camarades marcheurs qui l’entourent».