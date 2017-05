La médiathèque Albert Camus accueille, pour une semaine encore, les peintures de Cécile Binzstock, invitée par l’association Tous Artistes Enfants.

Une exposition pleine de fraîcheur et de surprises, sur le thème de la fenêtre.

Cécile Binstock vit et travaille dans le Val d’Oise depuis 30 ans. Elle est collaboratrice d’une styliste dans le domaine de l’habitat. Sa carrière est jalonnée d’expositions personnelles et collectives depuis 1985, notamment dans le cadre de l’Art Chauve et Art Rencontre. Elle anime également des ateliers pour enfants et adultes, à Montsoult, près de Paris.

A voir jusqu’au 2 juin, salle René Char de la médiathèque de Marmande. Entrée libre.