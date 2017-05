Partage, convivialité, soleil et bonne humeur tels ont été les ingrédients de la première fête réussie des jardins familiaux de Langon.

Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu déambuler dans le cadre bucolique de ces jardins partagés en bord de Garonne.

Des ateliers liés à la pratique du jardinage comme la fabrication de bombes à graines, alternatives au phytosanitaire, la sensibilisation au compostage ont permis aux visiteurs d’apprendre de découvrir des techniques.

L’échange était aussi au cœur de cette journée avec les horticulteurs ou les espaces associatifs (l’Itep, l’Amap des Rives de Garonne, le Labo des Solidarités, les Jardiniers de tomates…) mais aussi des ateliers et expositions thématiques (troc de plantes, grainothèque, apiculture…).

Un espace détente à côté de la ludothèque éphémère et la caravane du jeu permettait de profiter en famille d’une pause champêtre.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

L’art et la culture avaient posé leur brouette aux jardins, avec la présence de plusieurs artistes et artisans locaux (peintures, sculptures et autres expos éphémères) mais aussi de musiciens et chanteurs (Les Demoiz’ailes, Vincent Macias). Un atelier “Danse la Terre” a fait le bonheur des enfants et des adultes avec un moment où l’on oubliait tous les tracas de la vie moderne. Les membres de l’association des jardins familiaux de Langon ont semé avec cette première manifestation annuelle la graine du partage et de l’amitié.

Corinne Boudigues