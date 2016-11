La Réole Jocelyne Zaghet : "Je suis Nordiste et fière de l'être"

Jocelyne Zaghet a toujours le sourire malgré la fatigue. Travaillant dans le télémarketing, elle co-gère Le Petit Montmartre à La Réole avec son mari, Pierre. C’est un rêve d’enfant qu’elle a réalisé et qui faisait partie de sa longue liste de vœux à réaliser une fois dans sa vie.

La Nordiste en Sud-Gironde

Qui aurait cru que Jocelyne, la nordiste, ouvrirait un bar à La Réole ? Sûrement pas elle, étant donné qu’elle ne se voyait pas quitter son « Chnord » natal, comme elle l’aime l’appeler. « Je ne changerai pas mon accent. Je suis nordiste et fière de l’être » rappelle-t-elle.

« Il faut savoir s’arrêter »

Pourtant, en 2001, c’est en voulant suivre sa fille et son ex-mari qu’elle arrive sur les bords de la Garonne. Plus d’une décennie plus tard, elle se lance dans le rachat du Petit Montmartre. « Je rêvais d’ouvrir un bar et j’ai sauté sur l’occasion ».

C’était il y a un peu plus de deux ans. Depuis, elle s’est adaptée au concept musical du bar, proposant au moins un concert chaque week-end. « Je me suis adaptée pour faire vivre La Réole car sinon, il n’y a plus rien » observe-t-elle. Elle y organise aussi un vide-greniers mais surtout une exposition de peinture, un clin d’œil au quartier Montmartre, à Paris.

Une retraite bien méritée

Si la gérance du bar faisait partie d’une liste de vœux, elle ne veut pas s’éterniser. « Un moment, il faut savoir s’arrêter. Je l’aurai quitté la tête haute ». Ayant plusieurs problèmes de santé, Jocelyne veut pouvoir se reposer, la retraite approchant à grands pas. Elle compte laisser sa place début 2017, dès qu’elle aura trouvé un acquéreur.

De ces deux ans, elle n’en garde que des bons souvenirs. « J’ai fait de belles rencontres. J’ai reçu ici des Australiens et des Suédois ». Accueillante et chaleureuse, Jocelyne ne compte pas encore retourner dans sa région natale. « Je me sens bien ici ».

Désormais, elle souhaite poursuivre cette liste de vœux en partant voyager dans le monde en bateau. Elle en rêverait, contrairement à l’avion, dont elle a la phobie. Elle pense aussi à aider son prochain. « J’ai envie de donner de ma personne aux enfants malades ».

Ces projets surviennent à l’aube de la retraite après une longue vie active qui a commencé dès 13 ans, pour subvenir aux besoins de ses parents qui ne s’en sortaient pas financièrement. Une période, qui, forcément, l’a construite pour le reste de sa vie.