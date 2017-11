La Macarienne Jocelyne Faussemagne est productrice de plantes aromatiques naturelles et comestibles et depuis cette année elle a développé la transformation de ses plantes en huiles, chutneys, coulis, confitures, sels, garantissant la traçabilité et assurant à ses plantes « une noble continuité ».

Vous pourrez la retrouver le 11 novembre aux portes ouvertes du château Bastor-Lamontagne à Preignac. Contact : 06.63.69.28.28. site Aromat & Vous.