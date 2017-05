La 3ème édition du forum des jobs d’été organisé par le Bureau Information Jeunesse se déroulera le samedi 13 mai. La période de l’emploi saisonnier approche à grand pas et le 13 mai, les jeunes pourront rencontrer, échanger ou même candidater auprès des vingt-cinq structures présentes. Avec plus de 400 jeunes en 2016, cette année pourrait bien être encore plus fructueuse, notamment grâce aux nouveaux stands intervenants comme Georgelin, Buffalo Grill (qui arrive bientôt sur Marmande, lire p.12), la mairie de Marmande, la production de betteraves SAS Vanderhave, les agences Intérim ou encore les organismes d’échange Européens. Les membres du BIJ rappellent qu’il est important pour candidater aux offres d’emplois d’avoir au moins 18 ans, notamment concernant la mobilité et le permis. Néanmoins, il est possible pour les mineurs de faire du bénévolat, des échanges européens ou encore des chantiers citoyens de trois semaines en juillet. Il est conseillé de se munir de plusieurs CV, mais il est également possible d’en rédiger sur place.