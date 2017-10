Jeux vidéo : notre sélection

Sonic forces – Bonus Edition

Etes-vous prêt à partir pour un combat destiné à sauver le monde des griffes du Dr Eggman ? Prenez garde : il ne sera pas votre seul ennemi… Grâce à des modules décoiffants et de nouveaux gadgets, Sonic traverse des plateformes périlleuses dans lesquelles il doit affronter des hordes de robots, parcourir à toute vitesse des niveaux à l’horizontale et retrouver des niveaux mythiques, qui ont fait la gloire de la petite boule bleue.

Sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One. Editeur : Sega.

Need for speed payback

Attaquez-vous au « Clan », un cartel de mafieux qui règne sur tout ce que la ville compte de casinos, de délinquants et de flics. Dans un univers où la corruption est la règle, traversez des épreuves au volant de votre bolide personnalisé pour rétablir l’ordre, sous différents personnages : Tyler le pilote, Mac l’artiste, Jess l’acolyte… Des courses, des missions et des défis qui vous serviront à gagner le respect de la pègre de Fortune Valley, pour mieux la démanteler au bout du compte.

Sur PlayStation 4, Xbox One, PC. Editeur : Electronic arts.

L.A. Noire

En plein âge d’or hollywoodien, dans le Los Angeles des années 1940, l’inspecteur Cole Phelps se retrouve propulsé dans une métropole en pleine construction, où les trafics et le taux de criminalité explosent. Phelps ne pourra gravir les échelons qu’à la condition de résoudre toute une série d’incendies criminels, de trafics en tous genres et de crimes sanglants. Et parfois, débusquer certains moutons noirs dans son équipe… Dans un décor très soigné et réaliste, le jeu combine action et stratégie : de quoi vous embarquer pour des heures de jeu !

Sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One. Editeur : Rockstar games.

Etrian Odyssey V : beyond the myth

Dans ce cinquième volet d’une série qui a su trouver un public fidèle, Etrian Odyssey plonge un(e) aventurièr(e) dans sa quête pour atteindre le sommet du gigantesque arbre Yggdrasil. La légende affirme que quiconque bravera les dangers de ce terrible labyrinthe jusqu’à parvenir à son sommet verra son vœu le plus cher s’exaucer… Un jeu d’exploration et de cartographie, où les mini-scénarios vous obligent à opérer des choix stratégiques face aux monstres prêts à vous fondre dessus.

Sur Nintendo 3DS. Editeur : Atlus.

APEI-Actualités. Marjolaine Koch