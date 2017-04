JEUX. Enfants et ados ne quittent plus leurs écrans

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Les 8-16 ans sont bien nés avec un écran dans les mains ! Pour son 3e baromètre réalisé en moins d’un an, Xooloo* révèle que les temps passés sur les écrans de tablettes et téléphones portables s’allongent de plus en plus pour nos enfants et ados.

Au cours de cette étude menée entre le 13 février et le 5 mars, les 8-16 ans ont, en moyenne, consulté 104 minutes chaque jour leur écran numérique contre 75 minutes à l’été 2016 et 91 minutes en octobre dernier ! Un intérêt qui ne cesse de croître même si les utilités de ces appareils diffèrent selon les âges.

Les 8-10 ans plébiscitent vidéos et jeux

Ainsi, les 8-10 ans optent pour les vidéos et les jeux, largement en tête devant les réseaux sociaux, les chats et la navigation sur internet. Les vidéos captivent vos enfants à hauteur de 37 minutes par jour pour les garçons et 27 minutes pour les filles (contre respectivement 25 et 22 minutes en octobre 2016).

Côté jeux, et toujours chez les 8-10 ans, les garçons prennent encore la tête du classement devant les filles avec 30 minutes d’utilisation par jour pour les premiers et 21 pour les secondes. Mais au-delà de cette différence, il faut surtout retenir que les uns comme les autres ont augmenté leur temps de jeux numériques de près 50% en comparaison du baromètre d’octobre 2016 ! Une progression qui interroge alors que les deux études ont moins de six mois d’écart…

Les 11-16 ans choisissent réseaux sociaux et jeux

Un peu plus âgés, les ados témoignent d’une nette différence dans leur utilisation des tablettes et téléphones portables. Filles et garçons ont leurs propres aspirations. En revanche, une chose ne change pas : les écrans numériques sont véritablement devenus leurs meilleurs amis. Le doudou de l’enfant a été remplacé par l’écran mais le sevrage est loin d’être gagné.

Ainsi, l’utilisation des réseaux sociaux s’envole complètement chez les filles de 11 à 13 ans avec une progression de 60 % entre octobre 2016 et février 2017 (pour arriver à 37 minutes par jour actuellement). Du côté des garçons, les réseaux sociaux sont également importants sur cette tranche d’âge mais ils continuent à leur préférer les jeux (37 minutes par jour également, soit 10 minutes de plus par rapport à octobre dernier).

Cette tendance des réseaux sociaux pour les filles et des jeux pour les garçons se confirme chez les 14-16 ans avec 59 minutes d’utilisation quotidienne pour les premières et 45 minutes pour les seconds. Arrivent juste derrière les vidéos qui sont consultées à hauteur de 24 minutes par jour en moyenne.

Des parents pessimistes

Pourtant, et malgré une hausse constante depuis un an, les parents conservent une fausse idée du temps d’utilisation ! Interrogés sur l’estimation du temps passé par leurs enfants sur les tablettes et téléphones (dans le cadre d’une étude Xooloo/OpinionWay en juillet 2016), ils ont tendance à largement surestimer la réalité. Là où les 8-16 ans passent 31 minutes à jouer ainsi qu’à visionner des vidéos, les parents estiment leur utilisation à 75 minutes quotidiennes.

Au niveau des réseaux sociaux, la pratique serait de 27 minutes quand les parents avancent une durée de 47 minutes. La plus grosse différence se situe dans l’utilisation des messageries instantanées. Cette fois, les parents comptabilisent 51 minutes alors que nos ados ne déclarent que 10 minutes par jour dans le baromètre de février 2017.

*Xooloo a pour but d’aider les parents à accompagner leurs enfants dans leur vie numérique en la rendant plus simple et plus sûre. Xooloo annonce protéger les enfants connectés en France et à l’étranger pour de nombreux opérateurs télécom (Bouygues Telecom, SFR, Numericable, NRJ Mobile, DartyBox…).

APEI-Actualités. C.B.

Crédits des visuels :

Ado et casque audio : ©Olgavolodina Fotolia

Ado fille sur tablette : ©Alena Ozerova Fotolia

Ado garçon sur tablette : ©Yalana Fotolia

Ados et tel portable : ©Darren Baker Fotolia