JEUNESSE. Lectures : des livres à écouter et regarder...

Dès 2 ans

Chat caché

Retrouvons le talent de Nathalie Tual et sa voix unique pour cet album CD qui plaira sans nul doute aux petits maîtres de matous. « Oh ! C’est mon chat dans le jardin, je vais me promener avec lui, tiens ! ». Une promenade qui devient l’occasion d’observer l’environnement et ses habitants : les oiseaux, les fourmis, les arbres… Mais surtout, c’est une ode à ce chat-copain, si doux et si câlin. Un magnifique album à la fois rythmé et paisible.

De Nathalie Tual et Gilles Bellouin, aux éditions Didier Jeunesse.

Dès 4 ans

Le jardin d’Albert

Avec grand-père Albert, jardinier et amoureux de la nature, les enfants du village apprennent à connaître chaque fleur, chaque plante et à protéger l’environnement. Le jour où une catastrophe détruit son petit paradis, un tonneau de goudron déversé dans la rivière, ils forment une équipe efficace pour nettoyer les environs et lui redonner vie. Le jardin d’Albert, qu’il nomme “ma petite planète”, est un message d’espoir pour la sauvegarde de notre monde. Un document pédagogique, enchanteur et émouvant, rythmé par de très jolies chansons et complété par un jeu de questions-réponses avec Albert Jacquard, chercheur et philosophe. Instructif et poétique à la fois.

De Dominique Dimey et Julie Rouvière, aux éditions des Braques.

Dès 6 ans

Les quatre saisons d’En sortant de l’école

Jacques Prévert, Robert Desnos, Guillaume Apollinaire, Paul Éluard… 52 œuvres de ces grands poètes réunies dans un magnifique album grand format ; 52 interprétations animées sur les deux DVDs inclus, et signées par de jeunes réalisateurs de cinéma d’animation. Magique ! Selon le thème de chaque poème récité, les courts-métrages sont tour à tour drôles, oniriques, mélancoliques, légers, mais toujours vibrant. Un incontournable de cette rentrée.

Aux éditions Thierry Magnier.

Dès 7 ans

Le magicien d’Oz

Un album collector pour découvrir et redécouvrir la fabuleuse histoire du “Wonderful wizard of Oz”. Inspiré directement du texte original de L. Franck Baum écrit en 1900, et intégrant les musiques et chansons incontournables du film de Victor Fleming en 1939, il réussit avec brio à réinventer les personnages avec humour et originalité. Bonus : c’est Nathalie Dessay, soliste du répertoire lyrique, qui conte l’histoire !

Sort également Le Lac des Cygnes dans cette collection.

De Nathalie Dessay, Jean-Pierre Kerloc’h et Olivier Desvaux, aux éditions Didier Jeunesse.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

