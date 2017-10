La propriété du Château Chantegrive à Podensac a été fortement touchée par le gel, puis par la grêle. Pourtant, une petite partie de la récolte a été préservée grâce à la pugnacité des équipes. On trouve, en effet, beaucoup de volonté dans les rangs des 22 salariés qui s’activent au chai et dans les vignes, mais aussi dans les bureaux autour de Marie-Hélène Lévèque.

Tout d’abord avec Valentine, une jeune étudiante venue de Bordeaux qui restera six mois pour un stage : « Après une formation en commerce à Kedge, j’avais un an devant moi pour acquérir de l’expérience. Le choix pour six mois dans une propriété viticole va me permettre de mieux découvrir le milieu du vin, ensuite je voudrais me diriger vers une expérience à l’étranger pour parfaire mon anglais ».

La découverte du vin à Londres

Du haut de ses 22 ans, Valentine n’est pas impressionnée par le programme qui se dessine pour elle. Si pour l’heure, elle s’essaye avec talent à la photo et aux documents de communication, elle se projette pour les six mois restant vers une découverte du vin à Londres : « On peut aussi apprendre le vin dans un pays qui n’en produit que très peu », dit-elle dans un sourire.

La volonté de Marie-Hélène Lévèque est d’offrir leur chance aux jeunes, et tous les deux ans, elle signe deux contrats d’apprentissage en alternance avec l’école de La Tour Blanche. Cette année c’est Agathe et Loïc qui ont été embauchés aux chais et dans les vignes. Du côté de la communication, il y a Élodie qui, depuis le mois de mars, est à l’information. Elle réalise les diffusions sur Facebook, Twitter et Instagram, et pilote Valentine dans sa nouvelle activité.

Toutes les deux mettent en pages le Journal Interne du château, un livret qui résume la vie de la propriété et permet ainsi aux employés d’être informés de toutes les activités sur le domaine.

Chantegrive figure parmi les premières propriétés adhérentes au SME (système de management environnemental), et après avoir obtenu la certification iso 14001 en 2015, la propriété a démontré sa volonté de continuer à s’engager dans des démarches respectueuses de l’environnement.

Très attachés à l’écologie

Ce 13 septembre, elle vient de recevoir la certification Haute Valeur Environnementale niveau 3, ce qui signifie qu’elle est inscrite dans un cahier des charges très précis sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire et la gestion de la fertilisation. « Nous sommes très attachés à l’écologie et donc à l’environnement, nous y travaillons depuis longtemps », conclut Marie-Hélène Lévèque.

Norbert Lados