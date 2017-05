Cliquez sur l'image pour l'agrandir

“Tu as entre 6 et 18 ans, tu aimes le football, tu souhaites progresser dans un cadre structuré et familial, tu veux vivre de belles émotions collectives, et tu veux partager l’Esprit d’Equipe et des Lois Brédois, alors rejoins-nous !”. C’est le message lancé par le La Brède FC.

Dans cet objectif, le club programme des journées de découverte pour les filles des U6F aux U17F, les mercredis 10 et 17 mai à 16h30 au complexe sportif André Mabille à La Brède.

Au programme : présentation du projet féminin, rencontre avec les féminines du LBFC, pratique du football, et goûter/dégustation pour les filles et leurs parents.

Encore au programme, des journées de détections et recrutement pour les garçons :

Futurs U6/U7 (nés en 2012 et 2011) : mercredis 10 et 17 mai à 14h.

Futurs U8/U9 (2010 et 2009) : mercredis 10 et 17 mai à 15h15.

Futurs U10/U11 (2008 et 2007) : mercredis 10 et 17 mai à 16h30.

Futurs U12/U13 (2006 et 2005) : mercredis 10 et 17 mai à 16h30.

Futurs U14/U15 (2004 et 2003) : mercredis 10 et 17 mai à 18h.

Futurs U16/U17 (2002 et 2001) : mardis 9 et 16 mai à 18h45.

Futurs U18/U19 (2000 et 1999) : mercredi 10 et 17 mai à 19h30.

Inscription obligatoire (SMS ou Appel) auprès de Jérémy Cassy (Responsable Technique La Brède FC), au 06.59.09.95.41.