Primé aux Rabelais des Jeunes Talents 2017, Quentin Dubiez, apprenti charcutier-traiteur de 20 ans, ajoute un nouveau prix à son palmarès. Il a été en effet distingué l’an passé Meilleur Apprenti de France.

Il avait brillamment réalisé une terrine de truites aux petits légumes, avec trois couleurs imposées, et une terrine lapin et cochon au romarin.

Ce qui me plaît, c’est la variété du travail

Travailleur, il se perfectionne dans son métier en suivant une formation supérieure.

Il est actuellement en apprentissage à la Charcuterie Benoist à Libourne, qui emploie une quinzaine de personnes, et prépare la mention complémentaire «traiteur» de son CAP.

Pourtant ce Capsylvain avait choisi une première voie toute différente après le collège Ausone à Bazas : la mécanique. « Cet apprentissage en mécanique ne m’a pas plu, raconte-t-il. Je suis tombé sur la charcuterie par hasard au forum des métiers Aquitec à Bordeaux, il y a trois ans. »

Il obtient néanmoins son CAP mécanique puis rejoint en 2013 l’Institut des Saveurs, le centre de formation des apprentis à Bordeaux-Lac.

Boudins, saucisses…

« J’aime travailler de mes mains », ajoute Quentin. « Ce qui me plaît le plus, c’est la variété du travail de charcutier-traiteur : réaliser des terrines, des pâtés, préparer les saucisses… On ne fait jamais la même chose. »

Il embauche à 6h du matin « pour envoyer les plats assez tôt au magasin et la mise en place des ris de veau, boeuf bourguignon, boudin, etc. ».

Le stage à la charcuterie libournaise l’a tout de suite emballé.

« On ne fait jamais les mêmes gestes comme en mécanique. Les préparations sont toutes différentes. »

Patience, rigueur et envie

Quelles sont les qualités d’un bon charcutier-traiteur ? « Il faut de la patience, de la rigueur et de l’envie. Et de la précision aussi pour réaliser les décorations. »

Quentin a dû arrêter le foot à Bernos-Beaulac. « Maintenant je travaille à Libourne. Je fais un peu de course pour garder la condition physique. »

Il aime notre terroir et pratique les jours de repos la chasse à la palombe, au faisan, à la bécasse. « J’aime bien manger aussi, chercher des cèpes… »

L’objectif de Quentin Dubiez est de continuer deux ans pour obtenir le brevet professionnel de charcutier-traiteur.

« J’essaierai d’autres entreprises et j’aimerais être éventuellement professeur et transmettre. »