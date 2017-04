Arthur Nadeau a 19 ans. Fraîchement diplômé du lycée Terres de Gascogne de Bazas, le jeune homme prépare son installation en tant que maraîcher bio. A cet effet, il cherche activement un terrain à louer : “J’ai besoin de 2.000m² environ, éventuellement un peu plus, sur le Langonnais, idéalement à Preignac, Fargues ou Toulenne. Il me faut aussi un point d’eau, ne serait-ce qu’un puits, pour arroser mes cultures” explique-t-il.

Outre son activité de maraîcher, Arthur Nadeau envisage de créer un atelier de poules pondeuses. “C’est un projet auquel je travaille mais je le concrétiserai plus tard, quand mon exploitation sera opérationnelle. D’ici là, on y verra plus clair aussi sur la question de la grippe aviaire.”

Il se fait la main dans le jardin familial

La tête sur les épaules, le jeune homme mûrit son projet et s’affaire à boucler le budget utile à son installation, qu’il évalue à 4.000€. En parallèle, et pour se faire la main, il a pris en main les 700m² du jardin familial, à Preignac. “En fait, ma grand-mère a mis une parcelle à ma disposition et mon père une autre. Ça me permet de lancer mes premières cultures : salades, fèves, radis, fraises et haricots verts.”

En ligne de mire : le printemps 2018 qui, il l’espère, marquera son entrée officielle dans le métier d’agriculteur.

Pour le joindre : 06.12.16.12.85