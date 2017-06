La Cerisaie est cette toute jeune association qui s’est donnée pour mission de favoriser la création artistique en Marmandais. Elle accueillera en effet des artistes de tous horizons en résidence dans une belle demeure en plein cœur de Marmande, pour leur laisser le temps de créer, librement.

Mais Fabien Majesté et Paul Reulet, les deux jeunes marmandais à l’origine de cette initiative, ne comptent pas s’arrêter là, et prévoient d’organiser des rencontres et autres événements culturels. Le premier d’entre eux aura lieu samedi soir, et permettra au grand public de faire plus ample connaissance avec cette association.

Car Paul Reulet est également comédien et metteur-en-scène, et c’est lui qui montera sur les planches du Petit Théâtre pour présenter sa création, «La Pensée», d’après la nouvelle de Leonid Andreïev.

Cette pièce «explore quelques recoins de l’esprit humain où s’enroule et se noue une pensée, d’apparence rapide et pertinente. Elle s’illumine et se trompe elle-même, jouit et souffre de la solitude, s’extasie devant la grandeur et la petitesse de l’homme qu’elle habite. Et si c’est une histoire de meurtre, ce n’est pas forcément une histoire tragique».

La pièce débutera à 20h, au Petit Théâtre. Entrée: 5€, réservations conseillées à: lacerisaieasso@gmail.com

La soirée se poursuivra ensuite au siège de l’association, avec au menu des Dj sets 100% marmandais, et une belle occasion de rencontrer les créateurs de la Cerisaie et de jeunes artistes.

