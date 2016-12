[Jeu-concours] Hugh Chalmers offre du matériel sportif

Avec sa grosse barbe et sa hotte pleine de ballons neufs, Hugh Chalmers est un peu passé pour le Père Noël auprès des jeunes de l’UA Cadillac, même si on était encore en plein mois d’octobre. “Mes filles vont à la même école que des gamins de l’école de rugby, raconte le joueur de l’UBB, domicilié à Langoiran. J’ai assisté à leur entraînement une fois et j’ai vu que les ballons étaient usagés…”

« J’aime aider les petits clubs »

Un coup de fil chez Décathlon – son sponsor – et quelques jours plus tard, l’attachant joueur bordelais revenait au stade Raoul Cazenave avec du matériel d’entraînement neuf, gracieusement offert par le magasin de sport. “J’avais prévenu les dirigeants que je ne voulais pas un grand truc, mais il y avait pas mal de monde qui était venu pour la remise du matériel, se rappelle le troisième-ligne girondin. J’étais gêné. C’est pas pour montrer ma tête que je le fais, c’est juste que j’aime aider les petits clubs.”

Un jeu-concours

Proche du rugby amateur, Hugh Chalmers aimerait renouveler l’expérience et aider d’autres clubs. Avec la collaboration d’Ohvalie dont il a accepté de devenir le parrain, le Girondin d’adoption va remettre une nouvelle dotation à une école de rugby girondine qui en éprouve la nécessité.

Comment gagner du matériel sportif Décathlon ?

Vous êtes une école de rugby ou une équipe de jeunes d’un club de Côte d’Argent et vous souhaitez participer au jeu-concours ? Pour espérer gagner, il suffit de nous envoyer une vidéo amusante de votre équipe, à l’entraînement ou dans le vestiaire, type Mannequin challenge par exemple (voir vidéo ci-dessous), où vous mettrez en avant la convivialité et la bonne humeur de votre équipe. Un vote sera mis en place sur notre page Facebook et le club dont la vidéo a obtenu le plus de partages et de like se verra offrir un équipement sportif Décathlon, des mains de Hugh Chalmers. Le gagnant sera connu le 23 décembre 2016. A vous de jouer ! On attend vos vidéos…

A envoyer sur la messagerie privée de page Facebook ou par mail (nicolas.gosselin@lerepublicain.com)