Jessica Donadel coache l’équipe de basket adapté du club qui dispute le championnat de basket adapté régional. C’est un poste qui plaît vraiment à cette jeune femme car elle a toujours joué au basket à Barie (depuis deux décennies, malgré son jeune âge). Jessica est souvent volontaire pour aider et elle est maintenant au bureau du BCBC: « C’était un souhait de coacher cette équipe et je suis heureuse de mon choix. » Une bonne quinzaine de licenciés mixtes, avec quand même une majorité de filles, s’entraînent tous les quinze jours à Barie et cet entraînement, ils l’attendent avec impatience. Les règles sont les mêmes mais adaptées à leur niveau. Lorsque Jessica est retenue par son travail, c’est Myriam Guillaume et Jean-Michel Aristéguy qui accompagnent l’équipe, comme par exemple tout dernièrement à Périgueux. L’équipe s’est bien défendue et a gagné les deux rencontres de ce plateau mensuel. « Certains sont présents lors de nos rencontres ou ils nous soutiennent inconditionnellement et ça change le regard des valides sur le handicap. En ce qui me concerne, je les avais vus sur une journée et je me suis remise en question ; ils sont à l’écoute, attentifs et chaleureux et ont envie de progresser. » Après leur dernière victoire, ils ont appelé leur coach pour partager leur joie et quand celle-ci arrive sur le terrain, elle est accueillie par un rassurant: « On est content de te voir » !

Maryse Lacoste