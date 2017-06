Les deux nouveaux entraîneurs du club ont déjà tenu ce rôle dans un passé récent à l’US Salles mais ils seront dorénavant réunis, sous la responsabilité technique de François Cantet qui reste manager. Après une année sabbatique, Jérôme Bertazzo repique donc au jeu.

“Jérôme, pourquoi ce retour après un court intermède ?

Parce que le terrain me manque. Je suis parti à Anglet professionnellement et après une année dédiée à mon boulot, j’ai dit “oui” lorsque François Cantet m’a sollicité. J’aime les challenges. Entraîner en Fédérale 2 en est un et comme Salles est mon club de cœur, je reprends du service avec enthousiasme. (rires)

Vous relevez ce défi avec Guillaume Camozzi et il y aura quelques nouveaux ?

Guillaume et moi avons joué ensemble et nous nous connaissons bien. Lorsque j’ai su que ce serait avec lui, l’idée m’a de suite plu car il est important de s’apprécier pour faire le job. Pour l’heure, le président, le manager et Ludovic Barsacq bossent sur le recrutement et ils font en sorte de renforcer les quelques postes sur lesquels nous étions déficitaires. Mais la base est solide alors cela reste des ajustements, même si j’aime bien l’idée qu’il puisse y avoir de la concurrence.

Avec un objectif précis en terme de résultats ?

Celui de faire mieux que la saison écoulée, ce qui sera déjà un beau challenge. A nous d’arriver à faire en sorte que cela soit possible. Nous allons tout mettre en œuvre pour cela.

Avec une idée précise sur le jeu à mettre en œuvre ?

Je suis un amoureux du beau jeu et de la liberté qu’on doit pouvoir prendre pour y parvenir. J’aime les joueurs qui prennent des initiatives. Maintenant, on fera en fonction des qualités des garçons qui seront là sachant que le but ultime reste la gagne. On va faire en sorte de faire du jeu de mouvement mais il faudra avant tout que nous fassions en sorte de gagner.”