Quand en 2014 Jeanne Linguinou a quitté l’Académie équestre de Versailles, dirigée par Bartabas, avec le statut de cavalière de spectacle, elle avait un projet en tête : enseigner la pratique de cavalier. Restait à définir l’endroit où elle pourrait installer ses écuries.

Originaire de Bourgogne, elle découvre le Sud-Gironde et un département qui séduit Jeanne et Thomas. Le couple pose ses valises à Langon et déniche l’endroit de rêve à 10km de là.

« Un coup de cœur, explique l’écuyère. Un chemin entre pins et chênes et au bout, une maison entourée de 2ha de terrain et d’un grand séchoir à tabac: la vraie maison dans la prairie » ! Les travaux débutent sur l’ancien séchoir qui va se transformer en écurie.

Opérationnel depuis juin dernier, l’abri dispose de cinq boxes de trois sur trois où les chevaux peuvent communiquer en toute sécurité grâce à leur séparation avec des barreaux.

Titulaire du BPJEPS équitation, Jeanne Linguinou propose des leçons individuelles et personnalisées à domicile (mais se déplace également) avec des stages allant d’un jour à une semaine ou un mois avec un travail régulier et une sortie quotidienne et tous les soins dispensés journaliers.

Les stages s’adressent à tous les publics, des adolescents aux retraités ou aux cavaliers qui veulent découvrir cette activité ou à ceux qui souhaitent se perfectionner dans ce sport.

www.jeannelinguinou.com / Mail : jeanne.linguinou@gmail.com / Tel : 06.70.45.45.61.