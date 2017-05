S’il n’est pas toujours judicieux de jouer à se faire peur en regardant les carnets de notes des adversaires, force est de constater que celui des Landais a de quoi impressionner quelque adversaire que ce soit. Songez pour mieux vous en persuader que les futurs adversaires des Girondins ont battu cette saison à quatre reprises (en cinq rendez-vous au total) la formation de Salies-Sauveterre, celle-là même qui a sorti dimanche dernier l’ogre cubzaguais. Cette seule référence suffit à faire de cette équipe de Capbreton–Hossegor la grande favorite de ce 16e de finale, un pronostic partagé par Jean-Philippe Dulin, l’un des coachs du RC Lège Cap-Ferret.

“Jean-Philippe, vous semblez avoir oublié la déception de la finale du comité, non ?

Pour nous, la finale était surtout synonyme de montée en Promotion et face à une formation beaucoup plus forte que la nôtre, on a vu le résultat. Lorsque vous perdez logiquement, les joueurs sont moins affectés. Nous savions tous que nous ne pouvions pas lutter. Pour autant, et malgré un score qui a très vite évolué en leur faveur, nous n’avons pas baissé les bras mais nous n’avons jamais été en mesure d’y croire. En tout cas, dans ce contexte, la défaite est moins lourde à porter.

Vous attaquez donc ces phases finales l’esprit léger ?

Oui, cela reste du bonus même si nous sommes complètement dans la compétition. Il est dommage que nous accumulions les blessés et qu’on soit obligé de se compter. On fera encore appel à deux jeunes juniors pour être au complet et il est un peu frustrant de ne pas pouvoir défendre nos chances avec toutes nos armes. Nous serons 22 de toute façon mais ce sera très compliqué face à une équipe comme celle-là.

Cette équipe landaise est l’un des favorites pour le titre national.

C’est vraiment du lourd. Ce sera un gros combat mais franchement, c’est plus l’état de nos troupes qui m’inquiète que la qualité de l’adversaire. Il aurait été difficile de passer au complet alors ce sera vraiment très compliqué, mais on ne joue pas avec quelconque épée de Damoclès au-dessus de la tête. L’objectif premier est de prendre du plaisir et de représenter au mieux nos couleurs. Faire honneur au maillot est une noble cause.”