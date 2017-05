C’est sur le terrain de Sainte-Livrade que les Gujanais vont renouer avec la compétition deux semaines après avoir soulevé le bouclier du comité. Pour ce 32e de finale, ils seront opposés aux Haut-Garonnais de Montesquieu-Volvestre, charmante commune de 3.141 âmes. Les Montesquiviens sont vice-champions du comité Midi-Pyrénées, eux qui avaient terminé troisièmes seulement de leur poule durant la saison régulière. Annoncé puissant au niveau de son pack, l’adversaire des Girondins est craint à juste titre mais Jean-Marc Lanne-Petit ne veut se concentrer que sur son groupe et l’envie de ce dernier.

“Jean-Marc, peut-on dire que la montée et le titre du comité suffisent à votre bonheur ?

On dira qu’il y avait trois objectifs pour cette saison et que les deux premiers, les plus importants incontestablement, sont atteints. Nous accédons à la Fédérale 3 et le bouclier est au club. Il y avait, et pour être franc je ne l’avais pas bien mesuré d’ailleurs, cette envie énorme de gagner la finale. Les joueurs l’ont fait même si la manière n’y était pas et s’ils ont bien récupéré, après avoir fêté dignement ce double succès, on va pouvoir se tourner vers le troisième objectif.

Après une légitime décompression, il faudra retrouver l’envie !

Déjà, nous allons rencontrer des équipes que nous ne connaissons pas, et ça c’est une bonne chose. Cela régénère. Ce sera aussi une autre dimension. Il y a pas mal d’inconnus et là, nous ne sommes plus qu’un candidat comme les autres. Tout le monde est sur le même pied d’égalité et il n’y a plus de pseudo hiérarchie. Alors nous pouvons avoir des ambitions mais aussi des exigences sachant qu’il faut avant toute chose retrouver l’esprit compétition. A nous le staff de faire en sorte que les joueurs aillent chercher les ressources nécessaires pour cela. Nous devons avoir de l’ambition mais il nous faut avant tout de l’envie.

En fait, vous débutez une nouvelle aventure.

Oui et ce sera du coup par coup. Le moindre faux pas étant interdit et synonyme de fin. On verra bien et ce groupe qui n’avait été que très peu modifié durant l’intersaison dernière peut faire une nouvelle performance, à condition que tous l’aient décidé.”