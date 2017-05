On n’en parlait plus depuis quelques semaines, mais ce n’est pas pour autant que l’enquête de gendarmerie ne suivait pas son cours. Dans l’affaire de détournement d’argent public et d’abus de bien sociaux présumés qui se seraient déroulés sur Casteljaloux, l’enquête, en cours depuis décembre 2016, semble avoir pris ce matin un nouveau coup d’accélérateur avec l’audition à Agen, en cette matinée, dans la procédure de «garde à vue pour raisons procédurales» de trois personnalités: le maire Jean-Claude Guénin, son premier adjoint Jean-Baptiste Boldini et l’homme d’affaire gestionnaire du golf de Casteljaloux et président du directoire du SU Agen, Jean-François Fonteneau.

Garde à vue levée pour Jean-François Fonteneau et Jean-Baptiste Boldini

En ce début d’après-midi, la garde à vue de Jean-François Fonteneau était levée, comme nous le confirme son avocate Me Christine Roul: «M. Fonteneau a pu justifier de toute l’intégralité et de la légalité des financements et des paiements pour lesquels il a été mis en cause».

Même sort pour Jean-Baptiste Boldini, défendu par Me Philippe Bellandi, dont la garde à vue a été levée, ce dernier ayant lui aussi justifié des éléments qui le mettaient en cause.