Il est connu pour s’être opposé en 2008 aux volontés de Nicolas Sarkozy, à Neuilly, fief de ce dernier, et d’y avoir remporté les municipales! Jean-Christophe Fromantin n’avait pas le soutien de l’UMP mais il a gagné. Il est aussi devenu député. Cet ancien UDI a fait la démonstration qu’on pouvait ne pas appartenir à un appareil politique puissant et qu’on pouvait renverser les montagnes. C’est ainsi qu’il s’est engagé dans la création de Territoires en Mouvement et qu’il a initié «577 les Indépendants», réunissant les 577 candidats aux élections législatives qui auront pour ambition de faire de la politique autrement. A commencer par ne pas faire de la politique un métier, une des raisons pour lesquelles s’engagent en Marmandais l’expert-comptable Jean-François Béthus et son suppléant Jean-René Picard. Rappelons que les 577 ont reçu le soutien du mouvement «Nous citoyens!», Territoires en mouvement et des démocrates indépendants.

Jean-Christophe Fromantin sera à Marmande, ce mardi vers 18h. Il sera à la permanence électorale de Jean-François Béthus, place Clemenceau.

Puis il se rendra à Tonneins pour une rencontre avec les habitants qui le souhaitent: à 19h30 immeuble Tapol.