Comme il en a désormais l’habitude, Laurent Marti avait bien caché son jeu concernant l’arrivée de Jérémy Davidson à l’Union pour entraîner les avants à compter de la saison prochaine.

“J’ai l’impression d’avoir un os à ronger”

Pour autant, Jean-Baptiste Poux sera bien présent la saison prochaine pour assurer le rôle du “pompier de service” au poste de pilier, mais également pour conseiller sur ce poste très technique ses jeunes collègues, comme il était également initialement prévu. “C’est une chance d’avoir à s’occuper d’un secteur que l’on aime, précise-t-il. Et puis avec ce rôle en plus, j’ai l’impression d’avoir un os à ronger car je ne jouerais plus beaucoup normalement. C’est aussi pour cela que c’est compatible, parce que je ne suis plus le premier choix. Et puis j’ai déjà un peu tenu ce rôle avec Jacques [Brunel] assez tôt dans la saison. C’est ma passion alors je profite pleinement de ce que l’on me propose.”

Appelé en équipe de France

Et puis notre homme sera parfois à Marcoussis également puisque l’encadrement de l’équipe de France lui a demandé d’intervenir dans ce secteur depuis cette saison : “C’est un plaisir de travailler aux côtés de Yannick [Bru] et puis j’aime échanger avec les joueurs pour connaître leur avis. Je fais donc quelques allers-retours lorsqu’on me le demande.” Qui a parlé de retraite concernant Jean-Baptiste Poux ? Les journées du Biterrois seront bien remplies de nouveau pour la saison 2017-2018.