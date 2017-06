Le circuit de Faleyras, avec son tracé vallonné et technique, offre un splendide terrain de jeu aux concurrents du championnat et de la Coupe de France de rallycross. Même si cette édition 2017 aura été marquée par des conditions météorologiques dantesques la première journée, la qualité du spectacle n’en fut pas altérée,

Devant son public, Jean-Baptiste Dubourg (Peugeot 208) est le grand vainqueur du meeting girondin alors que Samuel Peu (Citroën Saxo), Allan Mottais (Renault Twingo), Christophe Saunois (Toyota Corolla) et Aurélien Crochard (Renault Clio) s’imposent quant à eux respectivement en Super 1600, Coupe Twingo R1 Rallycross, Division 3 et Division 4 !

Supercar – Trophée Yacco

Sorti exceptionnellement de son programme en championnat du monde, Jean-Baptiste Dubourg n’a pas manqué son « one-shot » en championnat de France sur son circuit fétiche. Le pilote du DA Racing, local de l’étape, a su parfaitement exploiter le potentiel de sa Peugeot 208 et mettre à profit son expérience pour décrocher une victoire méritée ! Mis à part une alerte en deuxième manche, « JB » n’a pas été inquiété à l’image d’une finale maitrisée de bout en bout.

Seuls Fabien Pailler (Peugeot 208) et Julien Fébreau (Citroën C4) se sont approchés du Girondin ce week-end.

Super 1600 – B-Fast

Les Citroën Saxo étaient à la fête sur la piste de Faleyras ! Se partageant les victoires (2 manches chacun et une demi-finale partout), Samuel Peu (Citroën Saxo) et Benjamin Godot (Citroën Saxo) animaient les débats en Super 1600.

Si le deuxième était trahi par sa fougue en finale (7ème) en offrant un pilotage ultra spectaculaire, le premier renouait avec ses bonnes habitudes : la victoire ! Comme en 2016, le pilote de Varades s’imposait en Gironde et prenait les commandes du championnat.

La lutte pour les accessits était superbe et c’est finalement Yvonnick Jagu (Audi A1) qui terminait au second rang de la finale devant un Maximilien Eveno (C2 S1600) revenu de loin. Jean-Louis Poirier (Renault Clio) et Jean-Sébastien Vigion (Renault Clio) complétaient le top 5.

Championnat de France Junior & Coupe Twingo R1 Rallycross – Centrakor

Si trois hommes se dégageaient du lot lors des manches qualificatives, à savoir Allan Mottais, Davis Bouet et Olivier Spampinato, c’est bien le Mayennais qui montrait la meilleure pointe de vitesse. Et malgré une deuxième place en demi-finale, il parvenait à « sortir devant » lors de la finale et déroulait jusqu’à l’arrivée ! Après sa déception d’Essay, Allan Mottais repartait de l’avant avec cette victoire.

Encore néophyte en rallycross, David Bouet démontrait une vitesse d’adaptation impressionnante tout comme Olivier Spampinato. Les deux hommes terminaient respectivement au deuxième et au troisième rang. Martial Malet et Didier Morel complétaient le top 5.

Si Alizée Pottier réalisait des prouesses sous la pluie le premier jour (notamment un deuxième temps général en manche 2), c’est Mégane Hardonnière qui s’imposait dans la finale « féminine » !

Division 3 – Centrakor

Le leader de la Coupe de France de Division 3, Mathieu Trévian, ne prenait que la douzième place du meeting aquitain … et laissait la voie libre à ses adversaires ! A commencer par l’irrésistible Christophe Saunois ! Contraint de stopper sa saison, le pilote de la Toyota Corolla sortait par la grande porte,

Derrière Saunois, Xavier Briffaud (Mini Cooper) passait tout proche de l’exploit et se positionne désormais en véritable outsider pour la succession du Champenois. Benoit Morel (Ford Fiesta) décrochait son second podium consécutif après Essay. Le local de l’étape, Clément Dupont (DS 3), prenait les points de la sixième place en étant devancé par David Vincent (Renault Clio) et Marc Morize (Peugeot 208).

Division 4 – AFOR

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Aurélien Crochard. Le pilote de la Renault Clio est sur une incroyable dynamique depuis Lessay 2016 … Encore une fois, le Sarthois ne se plaçait pas dans les meilleures conditions à l’issue des manches qualificatives (quatrième) mais parvenait à enlever un troisième succès consécutif en D4 !

Après être passés proches de la victoire lors de la manche d’ouverture, Stéphane Hameau (Peugeot 306) et Florian Zavattin (Renault Clio) prenaient une belle revanche avec un podium rondement mérité. Si Guillaume Rouillard (Peugeot 207) et Emmanuel Anne (Renault Clio) fermaient le top 5, les grands perdants du week-end étaient Anthony Paillardon (Peugeot 206), Xavier Goubill (Peugeot 306) ou encore Jean-Mickaël Guérin (Peugeot 206).

Classement Finales Faleyras :

Supercar : 1. Jean-Baptiste Dubourg – 2. Florent Béduneau – 3. Fabien Pailler – 4. Julien Fébreau – 5. Patrick Guillerme

Super 1600 : 1. Samuel Peu – 2. Yvonnick Jagu – 3. Maximilien Eveno – 4. Jean-Louis Poirier – 5. Jean-Sébastien Vigion…

‪Coupe Twingo R1 : 1. Allan Mottais – 2. David Bouet – 3. Olivier Spampinato – 4. Martial Malet – 5. Didier Morel …

Division 3 : 1. Christophe Saunois – 2. Xavier Briffaud – 3. Benoit Morel – 4. David Vincent – 5. Marc Morize

Division 4 : 1. Aurélien Crochard – 2. Stéphane Hameau – 3. Florian Zavattin – 4. Guillaume Rouillard – 5. Emmanuel Anne

Classement général du championnat et de la Coupe de France (2/9) :

Supercar : 1. Fabien Pailler 65 pts – 2. Florent Béduneau 63 pts – 3. Guerlain Chicherit 59 pts – 4. Jonathan Pailler 42 pts – 5. Jean-Baptiste Dubourg 41 pts …

Super 1600 : 1. Samuel Peu 79 pts – 2. Yvonnick Jagu 57 pts – 3. Jean-Sébastien Vigion 57 pts – 4. Benjamin Godot 50 pts – 5. Maximilien Eveno 49 pts …

‪Coupe Twingo R1 : 1. Olivier Spampinato 60 pts – 2. Martial Malet 58 pts – 3. Allan Mottais 54 pts – 4. Didier Morel 54 pts – 5. David Bouet 48 pts – …

Championnat Junior : 1. Allan Mottais 45 pts – 2. Emmanuel Danveau 42 pts – 3. David Bouet 35 pts – 4. Valentin Comte 32 pts – 5. Clément Jan 23 pts …

Division 3 : 1. Christophe Saunois 71 pts – 2. Xavier Briffaud 61 pts – 3. Benoit Morel 58 pts – 4. Matthieu Trévian 52 pts – 5. Marc Morize 51 pts …

Division 4 : 1. Aurélien Crochard 71 pts – 2. Stéphane Ham