Larges vainqueurs de Morcenx en ouverture du championnat, les Réolais avaient réussi une remarquable performance lors de la troisième journée en venant à bout de Pays Médoc. Cinq défaites plus tard, les voici donc septièmes au classement et sous la possible menace d’une relégation à huit journées du verdict. Ils recevront à cinq reprises lors de cette phase retour, un programme qui leur est favorable pour peu que le groupe ait envie de s’en sortir, comme nous l’explique le co-président Michel Barbe.

“Président, comment expliquez-vous ce début de saison à deux vitesses ?

Je ne peux pas vous dire. Je n’ai pas d’explication. On a eu quelques blessés comme tout le monde et, comme tout le monde, nous n’avons pas un effectif pléthorique. Si l’un de nos titulaires se blesse, il n’y a pas vraiment de doublure et cela pose problème. Nous avons fait plusieurs réunions croisées pour essayer de trouver les raisons pouvant expliquer cette mauvaise passe. Nous allons vite voir si ces dernières portent leurs fruits.

“Captieux est notre prochain gros rendez-vous”

Le programme de votre phase retour est plutôt favorable. C’est une bonne chose.

Dans l’absolu, oui ! Mais encore faut-il se retrousser les manches, avoir cette envie de bien faire et de s’impliquer pour retrouver le chemin de la victoire. Notre objectif est le maintien et il n’a pas changé. Nous devons faire en sorte que le club reste à ce niveau et tout mettre en œuvre pour y parvenir. Il y a un championnat à deux vitesses et des équipes au-dessus comme Cestas par exemple mais il y aussi des équipes qui sont à notre portée. Les deux premiers matchs seront essentiels puisque nous allons à Morcenx, le dernier, puis nous accueillons Captieux pour le derby.

Il y a toujours cette notion de derby très ancrée chez vous président ?

Oui, elle fait aussi l’histoire de ce sport. Nous allons recevoir Captieux avec la ferme intention de faire un gros match et de les battre bien sûr. C’est le gros rendez-vous de janvier (le 15) et nous n’avons pas l’intention de passer à côté.”