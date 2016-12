Les Villeneuvois virent à mi-parcours à la dernière place de leur poule avec quatre points de retard sur le neuvième et alors qu’ils viennent de perdre leurs quatre dernières rencontres. Leur défense poreuse (33 essais encaissés) et leur attaque famélique (un essai par match) expliquent forcément les difficultés du moment mais le co-président Didier Dupouy veut croire en des jours meilleurs.

“Président, vous êtes dans le dur à mi-parcours…

Ah ça, c’est sur, et personne ne peut le nier. Notre effectif est limite, nous le savions avant de débuter la saison, alors dès que nous avons des blessés et notamment deux ou trois joueurs cadres, les choses se compliquent très vite. C’est le cas depuis quelques semaines et donc forcément les mauvais résultats s’accumulent.

Ces blessés justement, pouvez-vous espérer les récupérer après la trêve ?

Normalement oui ; en tout cas la majorité. De toute façon, il nous faut le croire car ce sera pour nous la seule manière de pouvoir espérer nous maintenir. Nous sommes prudents mais sincèrement, je crois en ce groupe et je sais que tout sera mis en œuvre pour assurer cette mission.

Qu’est-ce qui vous fait tant croire au maintien ?

Ici, nous cultivons les vertus du rugby des champs et nous les revendiquons. Il n’y a pas d’argent dans ce club, que de l’amitié. Je ne peux qu’avoir confiance en ce groupe qui veut relever la tête et qui va y arriver. Personne ne nous attendait la saison dernière lorsque nous avons été champions du comité avec ces joueurs, qui disent aujourd’hui qu’ils ne sont pas montés pour redescendre aussitôt. Ils ont donc forcément toute ma confiance.”