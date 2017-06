La chanteuse Angie Wells et le pianiste Raphaël Lemonnier vont livrer une partition de jazz de l’Amérique des années 50 à partir de 21h à Saint-Vivien-de-Monségur. Un retour dans le passé qui va évoquer cette période dorée du jazz, de Hollywood au Broadway de New York.

De la sulfureuse Eartha Kitt à la voix sensuelle de Julie London, le répertoire joué par les deux musiciens sera délibérément “swing, wild and cool”. La superbe voix de la chanteuse Angie Wells, alliée aux arrangements percussifs et au piano inventif de Raphaël Lemonnier, c’est l’énergie du swing et du jazz à l’état brut dans une atmosphère chaleureuse.

La première partie sera assurée par un combo de la classe jazz du collège Éléonore de Provence de Monségur, dès 19h30. Cette soirée “jazz vocal” sera à déguster à table avec des tapas.

Tarif : 15€, gratuit pour les moins de 18 ans. Réservations conseillées sur le site : www.swing-monsegur.com.