Les clubs service du Sud-Gironde Rotary, Lions Club et Kiwanis, organisent une soirée jazz Carm’n Jazz, ce vendredi à 20h30 au centre culturel des Carmes à Langon avec Eléonor Big Band de Monségur (jazz) et le BBDG Quartet et la chanteuse Bénédicte (swing manouche).

Les recettes de cette soirée seront reversées à l’association Lo Camin, qui aide les personnes atteintes d’autisme, pour l’aménagement de salles de détente au sein du nouveau « Foyer des coteaux », spécifique autisme, qui accueillera des jeunes en janvier 2018 à Verdelais.

►Concert Carm’n Jazz vendredi 6 octobre à 20h30 au centre culturel des Carmes à Langon. Tarifs : 15€, moins de 18 ans : 10€, moins de 12 ans : gratuit. Réservations/renseignements : 06.81.77.70.98 ou 06.76.88.55.90.