Marmande Jazz et Garonne : « Rendre le jazz accessible au plus grand nombre »

Cette année encore, le festival sort des salles de concert pour toucher un public plus large.

Cela commence dès à présent avec une exposition de pochettes de vinyles à Médiathèque. « Ces pochettes sont illustrées par David Stone Martin et datent des années 1950 et 1960. Elles sont prêtées par Philippe Mézia, journaliste à Jazz Magazine et grand collectionneur », explique Myriam Esparcia, coordinatrice du festival.

Jazz pour les enfants

Le premier concert du festival sera pour les plus jeunes. En effet, ce sera une série de concerts pédagogiques pour les élèves du primaire au lycée, vendredi 7 au Comœdia. Le groupe Troutrouka proposera une histoire du jazz en se focalisant sur la musique latine et les influences qu’elle a apporté au jazz.

Pour certaines classes, ce concert sera le point de départ d’un projet pédagogique qui durera toute l’année. « Le but c’est de faire travailler les enfants avec un artiste et de les faire créer un arrangement qui sera repris le 23 mai prochain durant le concert de Renaud Garcia-Fons », détaille Eric Séva, directeur artistique. Cette année, six classes sont déjà inscrites à ce projet.

Les tout-petits ne seront pas en reste non plus puisque le samedi 8 octobre, un goûter-jazz est prévu à la médiathèque à 15h30. Les enfants de 1 à 6 ans, pourront découvrir une histoire adaptée d’un roman de littérature jeunesse.

« Ils pourront découvrir les instruments, les toucher, jouer avec. A cet âge-là, les enfants participent de bon cœur, ce qui rend le spectacle plus vivant. »

En parallèle, deux déambulations de fanfare auront lieu dans le centre-ville, toujours « pour toucher le plus de gens de Marmande ».

5 concerts en 2 jours

Le week-end suivant, Jazz et Garonne investit le Comœdia pour deux soirées concerts vendredi 14 et samedi 15 octobre. Toujours dans cette optique d’ouverture, la programmation sera éclectique. Mieko Miyazaki et Franck Wolf ouvriront le bal vendredi avec « une musique mélangeant saxophone et sonorités japonaises traditionnelles. » Eric Séva enchaînera ensuite par un concert avec la classe musique de l’école Eléonore de Provence de Monségur, puis présentera son projet « Nomade Sonore Quartet », élu disque choc de l’année 2015 par Jazz Magazine.

Le lendemain, Gerardo Jerez Le Cam proposera un voyage autour du monde avec son « Tango Balkanique », mélanges de musiques roumaines, moldaves et argentines. Il sera suivi du trompettiste Nicolas Folmer qui « enflammera le public avec son jazz-funk. »

Pour conclure le festival, l’église de Fourques-sur-Garonne accueillera les sœurs Caronni. Ces jumelles, qui chantent et jouent chacune de plusieurs instruments, proposent « une invitation au voyage en Argentine, leur pays natal. »

Du lundi 3 au vendredi 7 octobre, nous vous ferons découvrir chaque jour un de ces artistes en vidéo sur notre site.