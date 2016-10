Marmande Jazz et Garonne: du jazz pour tous

Après des séances réservées aux scolaires, vendredi dernier, mais aussi un samedi sous le signe du jazz, le festival Jazz et Garonne entame une riche semaine, avec, en point d’orgue, les concerts donnés vendredi et samedi, au Comœdia, mais aussi dimanche, en l’église de Fourques-sur-Garonne.

Il y en aura pour tous les goûts, comme il y en a pour tous les âges! Ainsi, samedi dernier, le goûter jazz proposé à la médiathèque a accueilli les bambins et leurs parents pour un moment insolite et sympathique, avec les “Deux petites oreilles”, des artistes Mercedes Garcia et Paul Pace. Médiathèque qui accueille également actuellement une jolie collection de disques vinyle, de jazz, forcément!

Jeudi 13 octobre, à 18h30, une soirée impro est programmée à la librairie de la place du marché, “Le gang de la clef à molette”, avec des rencontres musicales et des dédicaces.

Le week-end prochain, enfin, la programmation du festival promet encore de beaux moments.